Il Presidente dell’Arezzo La Cava chiede la sospensione del Campionato di serie C

Il Presidente dell’Arezzo Calcio La Cava chiede la sospensione del campionato di serie C.

La situazione di emergenza che ha colpito in queste settimane il nostro paese hanno fatto maturare la convinzione nel Presidente La Cava di chiedere la sospensione del campionato di serie C. Le numerose squadre presenti nel girone dell’Arezzo appartengono alle zone maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria, organizzare trasferte in regioni come la Lombardia a parere di La Cava non è cosa opportuna anche nel rispetto delle direttive emesse.

“Vista la situazione di emergenza che sta colpendo il nostro Paese in queste settimane, tra le giornate di oggi e domani chiederò ufficialmente alla Lega Pro di sospendere il campionato di Serie C fino ad aprile, per poi valutare eventuali iniziative successive. La maggior parte delle nostre avversarie nel Girone A si trova in alcune delle zone maggiormente colpite dall’emergenza e pensare di organizzare trasferte in Lombardia o in Piemonte, pur attenendosi a tutte le direttive ricevute, non mi sembra sinceramente opportuno. Per non parlare del danno economico che le gare a porte chiuse rappresenterebbero per le società del campionato: il 16 marzo abbiamo una scadenza importante da rispettare e i club non possono neanche contare sugli incassi delle gare casalinghe. Sarebbero, di conseguenza, auspicabili delle misure di sostegno per le società. Ferma restando l’importanza assolutamente secondaria che questo aspetto assume di fronte alla salute pubblica. In questo momento, a mio avviso, non si può giocare. Per tutti questi motivi spero che la Lega accolga favorevolmente la mia proposta. Spero vivamente, per tutto il nostro movimento calcistico e non, che questa situazione di grave emergenza che ha colpito il nostro Paese finisca prima possibile

Saluti,” Giorgio La Cava