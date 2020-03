Il sindaco di Cortona indignato: “medico positivo, non avrebbe rispettato i protocolli. Chiederò indagine alla Asl”

Il sindaco di Cortona, Luciano Meoni, attraverso un video sul suo profilo Facebook, diffuso ieri sera, si è detto indignato per quanto sarebbe avvenuto nel suo territorio.

“Vi informo sui casi positivi di Coronavirus di oggi e sono veramente indignato. Abbiamo un caso positivo in più, ma questo caso deve far riflettere. Si parla di un medico, che sarebbe positivo e anche un familiare risulta positivo.

È un medico che addirittura, secondo i sanitari, non si sarebbe attenuto ai protocolli previsti.

Chiederò un’indagine interna alla stessa Asl per procedere contro questo medico, perché non è possibile chiedere ai cittadini il massimo quando un operatore, che per primo che dovrebbe sapere meglio di tutti noi cittadini le regole, non sta ai protocolli, è una cosa vergognosa, me ne assumo la responsabilità, andrò fino in fondo. Questo medico deve essere radiato immediatamente”.