Nella giornata di ieri il sindaco Giampaolo Tellini, insieme a tutta la comunità di Chiusi della Verna, ha reso omaggio a Frate Michele, parroco per 6 anni del paese, e al suo vice Francesco Maria.

Un saluto caloroso quello che ha seguito la Santa Messa delle 18, alla quale hanno partecipato gran parte delle famiglie di Chiusi della Verna, come segno di riconoscenza per l’impegno nei confronti del paese. Al termine della Santa Messa il sindaco Tellini ha consegnato a Frate Michele e al suo vice Francesco Maria, una pergamena di ringraziamento e ha dato il benvenuto al nuovo parroco Don Alessio, accolto con affetto da tutta la comunità.

“Dobbiamo grande riconoscenza a Frate Michele e a Frate Francesco Maria per come si sono posti nei confronti del paese e per come hanno saputo impegnarsi durante questi anni – ha dichiarato Tellini – siamo grati per il cammino fatto insieme, per i valori umani, sociali e cristiani che ci hanno saputo trasmettere”.