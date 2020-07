Il soprano Laura Cherici in un recital che unisce l’Italia all’America

Il Festival Musicale Valenzano Symphony Mercoledi’ 29 luglio nel piazzale del Castello di Valenzano , nel territorio di Subbiano, ospita il recital del soprano Laura Cherici accompagnata al pianoforte dal m°Nicola Ventrella dal titolo “From Italy To U.S.A.”

Di Laura Cherici, della terra di Castiglion Fiorentino, come il direttore artistico del Valenzano Symphony , Giulio Cuseri, ci piace ricordare, senza andare a premi e interpretazioni nei grandi teatri, che a giugno dello scorso anno , è stata la portabandiera della nostra cultura musicale italiana con il teatro comunale di Bologna , nella fortunata tournée in protagonista ne il Barbiere di Siviglia e Rigoletto nelle città di Tokyo, Nagoya, Otsu, Osaka, Fukuoka e Yokohama. E come per Valenzano Symphopny, accompagnata al pianoforte dal m° Ventrella ,è stata ospite dell’Istituto Italiano di Cultura a Lima e Santiago del Cile con il concerto “Rossini!” in occasione del 150° Anniversario Rossiniano. Laura Cherici è attiva nel repertorio contemporaneo interpretando molte prime mondiali, e sia nel 2017 che 2019 ha cantato nel “Pulcinella” di Stravinsky al Teatro San Carlo di Napoli. Tanti gli impegni, nonostante il fermo forzato per la musica, uno degli ultimi la sua presenza come ospite il 4 agosto prossimo all’Anfiteatro di Arezzo per MARIO CASSI AND FRIENDS PER AREZZO. “Direi che è un occasione quella di mercoledì 29 luglio per poterla ascoltare in un recital “ha detto l’assessore alla cultura Paolo Domini del Comune di Subbiano” Valenzano ha offerto a tanti la possibilità di scoprire i grandi artisti di casa nostra e questo grazie all’interessamento del m° Giulio Cuseri, direttore artistico del Festival, che, come nel caso di Laura Cherici è riuscito a sottrarla ai tanti impegni , per omaggiare il territorio della sua provincia”.

L’Ingresso è libero, contingentato, con distanziamento, registrazione ingressi, mascherina a disposizione. Sono possibili le prenotazioni .Il festival e’ organizzato dal Comune di Subbiano con il direttore artistico Giulio Cuseri, il sostegno di Coingas,LFI, Estra, Marco Franceschi ristorante dimora storica Castello di Valenzano. Questo il Programma di FROM ITALY TO U. S. A.:

Francesco Paolo Tosti Non t’amo più

(1846-1915) Malia

Pour en baiser

Ideale

Aprile

Manuel de Falla Danza rituale del fuoco

(1876-1946)

Francesco Paolo Tosti La serenata

L’ultimo bacio

A ‘vucchella

Marechiare

George Gershwin Summertime (“Porgy and Bess)

(1898-1937)

Cole Porter Kate the Great (“ Anything goes”)

(1891-1964) In the Still of the Night ( “Rosalie” )

Love for sale ( “The Newyork”)

Frederick Loewe I Could Have Danced all Night (“My fair Lady”)

(1901-1988)

Nicola Ventrella Blue Song (improvvisazione)

(1970)

Leonard Bernstein Somewhere

(1918-1990) Tonight (“West Side Story” )

Andrew Lloyd-Webber I don’t know how to love him (“Jesus Christ Superstar “)

(1948) The Music of the Night (“The Phantom of the Opera”)

Galt Macdermot Aquarius (“Hair”)

(1933-2016)