Il teatro, i musei, i festival estivi e invernali. Tra gli ospiti del Bar di Officine Foyer anche Paolo Giulierini, Eric Waddell e Nicole Teylor

Venerdì 5 giugno alle ore 17 si rinnova con Officine della Cultura l’appuntamento live streaming dal Bar del Teatro (A Tè COn) di Officine Foyer condotto da Luca Roccia Baldini e visibile sulla pagina Facebook della residenza aretina, sul canale YouTube OfficineProduzioni e la sera stessa, in seconda serata, su Teletruria.

Ospiti principali dell’incontro dal titolo “Stanno tutti male… andrà tutto bene” saranno Riccardo Goretti e Stefano Cenci protagonisti dello spettacolo “Stanno tutti male” visibile in modo gratuito da giovedì 4 a domenica 7 giugno sempre sui canali Officine della Cultura all’interno del GuardaRoba di Officine Foyer – un’iniziativa promossa inoltre nell’ambito della rassegna “Z Generation meets Theatre” a cura di Officine della Cultura con il contributo della Fondazione CR Firenze.

L’incontro di venerdì 5 giugno sarà arricchito dalla presenza di Paolo Giulierini, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli; dal giornalista Andrea Laurenzi per parlare di festival ed, in particolare, del FestivalMANN di Napoli e del Toscana Gospel Festival di cui firma la direzione artistica per Officine della Cultura; da Luisa Parrelli, Ceo e Booking agent di Vertigo Music; da Eric Waddell e Nicole Ingram Teylor, voci carismatiche dell’autentico gospel americano, più volte in Italia tra i protagonisti del Toscana Gospel Festival; da Chiara Corbacchini, tra i curatori degli Spettatori Erranti della Rete Teatrale Aretina nelle vesti del pubblico chiamato a raccontare il proprio punto di vista sullo spettacolo “Stanno tutti male”. Come consuetudine sarà possibile commentare in diretta l’incontro ponendo ai presenti anche le proprie domande in merito allo sviluppo dell’attuale situazione: stiamo tutti male o andrà tutto bene?

L’ufficio di Officine della Cultura resta chiuso ma ulteriori informazioni sono reperibili cercando Officine della Cultura su Facebook e Youtube, ma anche su Instagram, o scrivendo a [email protected] – www.officinedellacultura.org.