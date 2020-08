Il Tennis Giotto è pronto a inaugurare la nuova stagione

AREZZO – Il Tennis Giotto è pronto ad inaugurare la nuova stagione della scuola tennis. Lezioni e allenamenti prenderanno il via da lunedì 14 settembre sui campi di via Divisione Garibaldi e proseguiranno fino a sabato 12 giugno 2021, sviluppandosi attraverso nove mesi di impegno nell’insegnamento e nella promozione della disciplina. La partenza dei corsi sarà anticipata da una settimana di prova gratuita in calendario da lunedì 7 a venerdì 11 settembre quando, tra le 14.30 e le 18.30, i maestri del circolo saranno a disposizione degli aspiranti tennisti a partire dai quattro anni di età per accompagnarli nei primi passi nello sport e nei primi colpi con la racchetta. Nel corso di questa settimana sarà possibile mettersi alla prova nei fondamenti del tennis, confrontarsi con i tecnici e scoprire l’impianto, potendo poi decidere con consapevolezza se iscriversi ai veri e propri corsi in partenza dal lunedì successivo.

L’attività giovanile del Tennis Giotto parte con il baby tennis, il mini-tennis e la scuola Sat dove giocano oltre il 50% dei quasi trecento atleti del circolo a cui viene proposta un’attività motoria di base dove il tennis viene vissuto senza agonismo e in una dimensione ludica, con giochi ed esercizi propedeutici alla successiva pratica sportiva. Il coronamento del percorso di crescita di ogni bambino è rappresentato dall’ingresso nel settore agonistico dove il circolo è ai massimi livelli regionali e nazionali come dimostrano i trentanove titoli toscani vinti nell’ultimo decennio, mentre uno specifico percorso sarà rivolto anche ai più grandi con la scuola tennis per adulti che permette di iniziare a giocare ad ogni età.

La qualità di questo percorso sportivo è stata certificata dalla federazione che ha riconosciuto il Tennis Giotto nella ristretta cerchia delle Top School, cioè delle scuole di tutta Italia dove è attestato un insegnamento di alta qualità ad ogni livello. Il circolo aretino, tra l’altro, è risultato nel 2019 come la miglior Top School toscana e come l’ottava miglior Top School italiana, trovando così un bel riconoscimento per il lavoro quotidiano svolto dalla dirigenza e dal gruppo maestri. Per ulteriori informazioni sui corsi gratuiti è possibile contattare lo 0575/35.75.42 o scrivere a [email protected]. «Il nostro obiettivo – commenta il direttore generale Jacopo Bramanti, – è di garantire ad ogni giovane tennista un ambiente di qualità dove crescere, divertirsi, appassionarsi allo sport e valorizzare le proprie capacità. L’invito per tutti gli aspiranti tennisti è dunque a farci visita nella settimana di prova dove saranno proposte le prime lezioni ai bambini nati a partire dal 2016, potendo fare affidamento sull’esperienza dei nostri maestri federali e potendo iniziare a giocare con tanti coetanei».