Il Terranuova Traiana comunica l’inizio della preparazione atletica della Prima Squadra in vista della stagione 2020-2021

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Terranuova Traiana comunica l’inizio della preparazione atletica della Prima Squadra in vista della stagione 2020-2021, la seconda consecutiva nel campionato regionale di Eccellenza Toscana.

I ragazzi guidati da mister Marco Becattini, alla terza stagione in biancorosso (la vittoria del campionato di Promozione e la finale della Coppa Italia di categoria il primo anno, il terzo posto da neopromossa in Eccellenza nel passato torneo), si raduneranno alle ore 8.30 di sabato 22 agosto presso lo stadio comunale Mario Matteini, sito in piazza generale Felice Coralli a Terranuova Bracciolini, dove avverrà la consegna del materiale sportivo e subito dopo inizierà la preparazione atletica diretta dal professor Alessandro Staderini. Primi due giorni di doppie sedute con test fisici ed allenamenti alle 9 e alle 17.30, che continueranno solo il pomeriggio da lunedì 24, fino ad arrivare alla prima amichevole in programma domenica 30 agosto contro il Montevarchi, a cui seguirà il secondo test-match mercoledì 2 settembre contro la Sangiovannese.

Due impegni subito probanti contro due compagini di categoria superiore dal nobile blasone. Nei prossimi giorni il quadro completo degli incontri di avvicinamento alla Coppa Italia e al campionato.

Il Club comunica inoltre che, in ottemperanza al vigente Protocollo predisposto dalla Figc, in attuazione di quanto previsto dal DPCM 7 agosto 2020, gli allenamenti si terranno rigorosamente a porte chiuse. Tutte le aree vicine al terreno di gioco, agli spogliatoi e gli spazi utilizzati da giocatori e staff non saranno accessibili al pubblico ed alle persone non facenti parte del gruppo squadra che sarà sottoposto giornalmente a tutti quegli adempimenti di grande attenzione in linea con le normative vigenti in tema di emergenza sanitaria Covid-19.

Di seguito la rosa a disposizione di mister Becattini, che si avvarrà della collaborazione tecnica di Vanni Righi e Lorenzo Rovai, con Nico Gronchi preparatore dei portieri, Staderini preparatore atletico, il dottor Carlo Vigorito fisioterapista e la dottoressa Beatrice Molinari nutrizionista.

Portieri: Lorenzo Alterini (1999), Vanni Burzagli (90, nuovo).

Difensori: Tommaso Artini (2001), Alessandro Bega (94, nuovo), Gabriele Bencivenni (92), Alessandro Mazzolli (95, nuovo), Marco Meazzini (00), Lorenzo Neri (01), Matteo Tomberli (95).

Centrocampisti: Diego Chioccioli (00), Jacopo Cioce (98, nuovo), Leonardo Filippo Conteduca (02), Nicola Marzi (92), Andrea Massai (95), Miro Mattesini (’92), Niccolò Rotesi (02), Lorenzo Sestini (02, nuovo).

Attaccanti: Lorenzo Betti (97, nuovo), Gabriele Cioncolini (02), Alessio Sacconi (93), Manuel Vestri (96).

Aggregati dal settore giovanile Mattia Scala (difensore, 03), Christian Cusano (centrocampista, 00) ed Eduardo Zyberi (attaccante, 03).