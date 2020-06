Il Terranuova Traiana getta le basi per il prossimo anno e conferma Resti come direttore sportivo in prima squadra

Dopo l’ottimo terzo posto conquistato da neopromossa nel campionato di Eccellenza e la vittoria del torneo di Promozione l’anno precedente il Terranuova Traiana, atteso le determinazioni di Figc, Lnd e Crt, inizia a gettare le basi per l’anno che verrà. Il consiglio direttivo del club biancorosso ha confermato Donello Resti per la terza stagione consecutiva nel ruolo di direttore sportivo. Rapporti solidissimi con la società terranuovese e il direttore generale Simone Finocchi basati su serietà, professionalità ed entusiasmo fanno ben sperare per il futuro. Resti sta già lavorando per programmare al meglio la seconda storica partecipazione del Terranuova Traiana al massimo campionato regionale a livello dilettantistico.