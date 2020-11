Il vicesindaco Attesti entra nella fondazione Settembrini

Il vicesindaco e assessore alla cultura del comune di Cortona, Francesco Attesti, entra a far parte del consiglio direttivo della fondazione Nicodemo Settembrini.

Attesti è stato nominato in rappresentanza dell’amministrazione comunale, come previsto dallo statuto della fondazione.

Nonostante il periodo di emergenza sanitaria, che ha costretto a rinviare la serie di iniziative già programmate, l’attività del consiglio direttivo non si è interrotta. Il presidente Nicodemo Settembrini e tutti i consiglieri continuano, infatti, a lavorare per definire il cartellone dei prossimi appuntamenti.

«Sono molto soddisfatto di entrare nel consiglio direttivo della fondazione Settembrini – ha dichiarato Attesti. E’ un organismo che svolge un’attività di grande rilievo e rappresenta una delle eccellenze del panorama culturale della città di Cortona».

Dal canto suo, il presidente della fondazione, l’avvocato Nicodemo Settembrini, afferma: «La fase di emergenza sanitaria ci ha costretto a sospendere le attività che avevamo in programma ma non ci siamo fermati. Quando sarà possibile, riprenderemo regolarmente il nostro cammino, ospitando personaggi di rilievo come abbiamo fatto in passato».