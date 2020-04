Il videoclip del rapper aretino Pyton sulla quarantena “Andrà tutto bene”

Un videoclip sulla quarantena per contrastare la diffusione del Coronavirus. Sulla quarantena ad Arezzo raccontata in musica dal rapper aretino Pyton. Questo racconta il video pubblicato su Youtube.

Si apre con l’annuncio di Conte sul lockdown che ha coinvolto tutto il Paese. Titoli di giornali, l’Italia chiude, e le immagini di Arezzo deserta che scorrono. Insieme a quelle di ragazzi che stanno a casa tra smart tv e passatempi. Ma con un messaggo finale dato sia dall’immagine di Pyton che si affaccia sul terrazzo di casa togliendo la mascherina, sia dalla scritta che appare in chiusura, It will be ok…. andrà tutto bene.