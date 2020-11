Il Vittoria Colonna dalle Magistrali diventa Liceo Magistrale

Il risultato è quello che si evince dal confronto dei dati elaborati da Eduscopio.it e riguardanti le carriere degli studenti italiani

Il Liceo Colonna di Arezzo? Una vera eccellenza aretina: primo liceo linguistico di Arezzo e provincia, terzo in Toscana, secondo liceo delle Scienze Umane, e secondo Liceo Economico-Sociale della provincia di Arezzo. Una scuola da 900 studenti “dove ognuno è considerato persona in formazione” e che, a detta delle cifre elaborate da Eduscopio.it sforna ogni anno diplomati capaci e con i rendimenti universitari tra i più incoraggianti rispetto ai colleghi provenienti da altre scuole dell’Aretino.

“Per noi è un’ enorme soddisfazione – spiega il Dirigente Scolastico dr. Maurizio Gatteschi nella lettera di ringraziamento inviata ai docenti- il nostro liceo è un luogo educativo ove gli studenti vengono seguiti con attenzione e con passione da tutto il corpo docente. E’ un onore dirigere il Colonna, un liceo che ha saputo modificarsi da “magistrali” in “magistrale” con l’impegno derivante dalla convinzione di avere potenzialità pari agli altri licei. Ma proprio quest’impegno, che spero accomunerà tutti, non potrà venire meno se vorremo anche in futuro occupare il posto dei migliori”.

La ricerca su Eduscopio si snoda su più percorsi. Il portale ha infatti la peculiarità di essere una bussola per aiutare gli studenti a scegliere il percorso formativo migliore rispetto ai propri interessi e le proprie capacità. Il Liceo Linguistico Vittoria Colonna, primo a Arezzo e provincia e terzo in Toscana, il Liceo delle Scienze Umane Vittoria Colonna, secondo ad Arezzo e provincia e il Liceo Economico-Sociale Vittoria Colonna, secondo in provincia di Arezzo, risultano essere i più consigliati per tutti coloro che, freschi di licenza media, desiderano avvicinarsi ad un percorso di studi superiore legato a materie per l’appunto umanistiche, linguistiche ed economico-sociali. Ma non solo, è anche quello da dove escono i diplomati con i voti più alti e con le carriere universitarie più brillanti, soprattutto sul settore scientifico.

Il voto medio che ottengono i maturandi immatricolati all’Università del Liceo Linguistico Colonna di Arezzo è 84,9 e l’indice FGA (percentuale di crediti formativi e qualità dell’apprendimento universitario) è 71,57% è in assoluto il più alto della provincia (Redi 60,15, Sansepolcro 70,37, Castiglion Fiorentino 64, San Giovanni Valdarno 65,71), che indica la percentuale degli iscritti all’università che supera brillantemente il primo anno di corsi con performance notevoli per quello che riguarda il rapporto tra numero di esami sostenuti e voti ottenuti.

Il voto medio che ottengono i maturandi immatricolati all’Università del Liceo delle Scienze Umane Colonna di Arezzo è 78,3 e l’indice FGA ( percentuale di crediti formativi e qualità dell’apprendimento universitario) è 58,24, secondo per Arezzo e provincia (Poppi 61,42, San Giovanni Valdarno 51,96, Sansepolcro 50,91), che indica la percentuale degli iscritti all’università che supera brillantemente il primo anno di corsi con performance notevoli per quello che riguarda il rapporto tra numero di esami sostenuti e voti ottenuti.

Il voto medio che ottengono i maturandi immatricolati all’Università del Liceo Economico-Sociale Colonna di Arezzo è 77 e l’indice FGA ( percentuale di crediti formativi e qualità dell’apprendimento universitario) è 52,15, secondo per Arezzo e provincia (Castiglion Fiorentino 52,4, San Giovanni Valdarno 48,33, Sansepolcro 27,52), che indica la percentuale degli iscritti all’università che supera brillantemente il primo anno di corsi con performance notevoli per quello che riguarda il rapporto tra numero di esami sostenuti e voti ottenuti.