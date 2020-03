In arrivo una prima tranche di mascherine destinate al Casentino: saranno consegnate al Centro Operativo Intercomunale attivato dall’Unione dei Comuni Montani del Casentino. Si tratta di mascherine, analoghe a quelle “chirurgiche”, prodotte dalla Regione attraverso il supporto di alcune aziende locali.

Sono in corso i contatti con l’Istituto Superiore di Sanità per la validazione delle funzioni di tali dispositivi. La Protezione Civile Regionale è stata incaricata dall’Unità di Crisi della Regione di suddividere tale disponibilità fra i vari soggetti attivi nei settori dei servizi essenziali esclusivamente non sanitari, quali comuni, volontariato e gestori dei servizi pubblici. Per le attività sanitarie invece il riferimento restano le Asl. Questa prima tranche è quindi destinata solo ai dipendenti degli enti che lavorano nel territorio con l’obiettivo di garantire un livello minimo di sicurezza degli operatori degli enti locali e delle cooperative associate nell’espletamento delle proprie funzioni essenziali non sanitarie. Il numero totale delle mascherine messe a disposizione dalla Regione è di 4 mila per provincia.

“Riceveremo oggi una prima tranche di mascherine da distribuire a tutti i comuni del Casentino – ha dichiarato l’assessore con delega alla protezione civile e vice presidente Giampaolo Tellini – si tratta di una prima consegna alla quale ne seguirà un’altra al fine di garantire i livelli di sicurezza dei nostri dipendenti. Il Centro Intercomunale sta lavorando in modo ininterrotto per coordinare il territorio e gestire al meglio e in modo unitario l’emergenza”.

“Il Centro Operativo Intercomunale attivato dall’Unione è un punto di riferimento per i comuni della vallata – ha dichiarato il presidente dell’Unione Lorenzo Remo Ricci – il Centro sta assicurando un servizio continuativo e diffuso di protezione civile in tutto il Casentino, a partire appunto dalla consegna delle mascherine in programma oggi fino alla gestione di tutte quelle azioni necessarie a fronteggiare l’emergenza”.