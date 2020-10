In Valtiberina nasce lo “Sportello Affido”

Nasce in Valtiberina lo Sportello Informativo sull’affidamento familiare e sull’accoglienza familiare, presso il Servizio Sociale dell’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, in Via San Giuseppe 32 a Sansepolcro.

Lo sportello, aperto ogni giovedì pomeriggio dalle 16,30 alle 18,30, permette ai cittadini di ricevere informazioni sull’istituto dell’affidamento familiare, un sostegno fondamentale pensato per i bambini e i ragazzi in difficoltà.

Tutti i cittadini adulti possono contattare lo sportello per ricevere informazioni, chiarire dei dubbi e conoscere il mondo dell’affidamento familiare che è aperto a famiglie, coppie e singoli che desiderano dare una mano ai minori che hanno bisogno.

I minori hanno spesso bisogno di adulti che li accolgano e li accompagnino in una crescita serena per il tempo necessario a che la loro famiglia d’origine superi le difficoltà contingenti.

Lo sportello è gestito dall’Associazione Codice adaf che da 26 anni lavora per i minori e le famiglie affidatarie in provincia di Arezzo.

E’ possibile contattare lo sportello attraverso la pagina Facebook @affidarsi, il numero +3409200420 e l’e-mail [email protected] per prendere un appuntamento.