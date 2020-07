Inaugurazione del primo tratto della ciclabile Cavriglia-Nardi con camminata notturna

Una passeggiata al chiaro di luna per inaugurare un nuovo di tratto di pista ciclabile interamente iluminato all’interno dei confini di Cavriglia.

E’ questa l’iniziativa chiamata “Solo nell’oscurità puoi vedere le stelle”, in programma il 1 agosto prossimo alle 3 del mattino con partenza dalla rotatoria di ingresso a Viale Principe di Piemonte.

Un orario decisamente atipico ed unico, ma che rispecchia la vocazione naturalistica che Cavriglia ha storicamente nel territorio.

La passeggiata sarà infatti occasione per il taglio del nastro del primo stralcio della pista ciclabile che dal capoluogo raggiungerà la località Nardi: da Cavriglia gli intervenuti alla camminata, che dovranno munirsi comunque di mascherina, potranno raggiungere a piedi, percorrendo anche gli anelli del circuito ciclistico anch’essi illuminati, il vecchio borgo di Castelnuovo dei Sabbioni, per poi attraverso l’ex area mineraria tornare dunque nel capoluogo.

La passeggiata è aperta a tutti, ma è consigliato un abbigliamento idoneo per un’escursione da compiere prevalentemente su strade bianche.

Il progetto della pista ciclabile lungo quella parte di Viale Europa era stato programmato nel 2018 grazie all’accensione di un mutuo da parte dell’Amministrazione Comunale: la messa in opera dell’illuminazione, avvenuta nelle scorse settimane, ha di fatto permesso il completamento del primo stralcio della struttura, che poi da Casa Maria dovrà proseguire in direzione della località Nardi attraverso un tragitto allo studio, al momento, degli uffici tecnici comunali.

Questo tratto della ciclabile fa anche parte de “La via dei fossili”, il percorso per cicloturisti che all’interno del progetto “Valdarno Bike road” unisce Cavriglia a Montevarchi: ritmi rilassati, attenzione all’ambiente e sano movimento fanno sì che la bicicletta si stia affermando come il mezzo di locomozione sostenibile per eccellenza.

Conseguentemente, la costruzione di ogni singolo tratto di strade esclusivamente dedicate alle due ruote migliora l’ambiente e facilita l’arrivo di turisti cui far conoscere il territorio, le pievi, i borghi, il verde ed i castelli di Cavriglia, portando inoltre vantaggi economici agli operatori del settore del commercio e dei servizi.

L’appuntamento dunque per la passeggiata di “Solo nell’oscurità puoi vedere le stelle” è per il 1 agosto alle 3 del mattino.

“Questa iniziativa ancora una volta conferma la vocazione naturalistica di Cavriglia.“ Queste le parole del Sindaco Leonardo degl’Innocenti o Sanni. “La passeggiata è un modo originale per inaugurare questo tratto di pista ciclabile ma al tempo stesso è anche occasione per percorrere a piedi zone bellissime del nostro comune come i circuiti di Bellosguardo, il vecchio Borgo di Castelnuovo dei Sabbioni e l’area mineraria, presto destinata a restyling e trasformazione.

Il territorio di Cavriglia è meritevole di osservazione al passo lento della camminata: chi interverrà potrà anche scoprire ed apprezzare particolari e scorci che magari non ha mai notato e del resto appunto, solo nell’oscurità possiamo vedere le stelle.”