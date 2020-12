In attesa del completamento dei lavori di rifinitura, l’intersezione all’incrocio tra via Romana e viale Dante è già percorribile secondo la nuova disciplina di rotatoria con i relativi sensi di precedenza in entrata e in uscita dalla stessa.

Agli automobilisti è raccomandato comunque la percorrenza di tale tratto di viabilità a velocità moderata, nel rispetto della segnaletica già in essere e in considerazione della condizione di area di cantiere che esso mantiene.