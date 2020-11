Info Covid, rafforzato il Centro ascolto regionale. Nove linee per rispondere 7 giorni su 7

“Il servizio di informazione e orientamento sui percorsi Covid-19, sarà implementato, già da oggi, con nuove risorse e aperto tutti i giorni, anche il sabato e la domenica, dalle 9 alle 16. E’ un momento complesso e intendiamo fornire tutto il supporto possibile con ogni tipo di strumento utile. Le istituzioni sono vicine ai cittadini. Continueremo a dare loro tutto il supporto necessario”.

A dare l’annuncio dell’implementazione del numero telefonico regionale info-Covid 055-4385850 del Centro ascolto, in termini di giorni e linee in più messi a disposizione dei cittadini per informazioni e orientamento ai servizi che riguardano il Covid 19, è l’assessore alla sanità, Simone Bezzini.

Dalla sua attivazione (marzo 2020) a oggi, il numero ha risposto a circa 186.000 chiamate di cittadini, grazie all’impiego di personale adeguatamente formato e in costante aggiornamento su tutto ciò che occorre sapere sul Coronavirus a partire dai contenuti delle ultime normative, nazionali e regionali.

