Infrastrutture per la ricarica delle auto elettriche ed efficientamento energetico: il comune di Chiusi della Verna guarda al futuro

Siglato l’accordo con Becharge srl: al via una rete di infrastrutture per la ricarica delle auto elettriche

Il progetto, che proietta Chiusi della Verna verso il futuro, prevede l’istallazione di colonnine per la ricarica delle auto elettriche nel territorio comunale.

Il primo passo riguarda il capoluogo dove sarà reso funzionante un primo colonnino, senza alcun costo per il comune grazie al contratto stipulato con la società Becharge.

Nei prossimi giorni inoltre prenderà il via un altro step del progetto che prevede la sostituzione dei punti luce con lampadine led, arrivando ad una copertura quasi totale dell’illuminazione pubblica così come promesso in campagna elettorale.

“L’accordo con Becharge rappresenta un ulteriore passo avanti che testimonia la nostra attenzione e il nostro impegno verso l’ambiente – ha dichiarato il sindaco Giampaolo Tellini – l’installazione dei colonnini per la ricarica delle auto elettriche segue il progetto di efficientamento energetico con la sostituzione nel territorio dei punti luce con quelli a led e il conseguente risparmio economico per le casse comunali in termini di bollette, oltra ad una importante riduzione delle emissioni. Vogliamo mandare un messaggio importante ai cittadini affinché vengano sempre più sensibilizzati sul tema ambientale”.