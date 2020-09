Inizia la Settimana mondiale dell’allattamento

Dal 1 al 7 ottobre: ecco la settimana mondiale dell’allattamento. Il tema quest’anno è “L’allattamento si prende cura del pianeta”. OMS e UNICEF chiedono ai governi di proteggere e promuovere l’accesso delle donne a consulenze qualificate sull’allattamento al seno.

Quattro associazioni di mamme peer counselor hanno promosso una serie di dirette sui loro canali social. Sono Mamme peer mamme – Allattiamo in Valdichiana, Mamme per la mamme Valdarno; Latte di mamma Arezzo e Non solo latte – Mamme per amiche. Lo hanno fatto con il patrocinio di Asl Tse, della Conferenza dei Sindaci del Valdarno aretino e dei Comuni di Chitignano, chiusi della Verna, Sansepolcro, Capolona, Foiano, Castiglion Fiorentino,

Tutti gli appuntamenti inizieranno alle ore 18 con l’eccezione di quello di sabato 3 che è in programma per le ore 12. “Una bella iniziativa che vede il coinvolgimento attivo – spiega Flavio Civitelli, direttore del dipartimento Materno Infantile di Asl Sud Est – degli operatori del dipartimento materno Infantile che si uniscono alle mamme per celebrare la Settimana mondiale dell’allattamento e con disponibilità e generosità entrano nei social “mettendoci la faccia” con le loro foto. Immagini elaborate dalle mamme con frasi sui temi della Sam 2020”.

Giovedì 1 ottobre, conferenza su “Il percorso allattamento nell’azienda Usl Tse, novità e obiettivi futuri”. Interverranno Valentina Canocchi, Responsabile percorso allattamento ospedale di Nottola; Monica Tiezzi, responsabile scientifico Percorso allattamento materno; Ferruccio Sereni, responsabile attività consultoriali; Luca Tafi, Direttore UOSD pediatria e neonatologia ospedale Valdarno.

Il tema di venerdì 2 ottobre sarà “Non pià solo latte … Introdurre cibi solidi rispettando fisiologia e ambiente” con Maria Tolu, pediatra di famiglia.

Per sabato 3 ottobre, alle ore 12, è in programma un flash mob in diretta sulle pagine FB delle associazioni, dei comuni patrocinanti e della Asl.

L’argomento di lunedì 5 ottobre sarà “L’impatto economico oltre che inquinante dei sostituti del latte materno”. Interverrà Elise Chapin, consulente Unicef.

Martedì 6 ottobre, la consulente Selene Nocentini parlerà di “Pannolini lavabili: un mondo da scoprire”.

Infine, mercoledì 7 ottobre, conferenza su “Coppette mestruali e assorbenti lavabili” con due ostetriche libere professioniste, Valentina Valcelli e Giulia Gualdani.