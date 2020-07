Intensificati i controlli in Pratomagno: guardie forestali al lavoro per assicurare il rispetto dell’ambiente

La scorsa notte una squadra di guardie forestali dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino affiancate dai carabinieri forestali ha effettuato dei controlli in notturna in tutta l’area del Pratomagno rilevando alcune infrazioni.

Questo primo intervento ha dato il via ad un’attività di controllo del territorio che sarà intensificata durante tutta l’estate a causa della maggiore frequentazione della zona da parte di turisti.

L’invito è quello di rispettare il divieto di accensione dei fuochi e di abbandono dei rifiuti, la violazione delle normative comporta infatti l’applicazione delle sanzioni previste nella legge 39 del 2000 e nel decreto legislativo 152 del 2006.

“Abbiamo intensificato i controlli durante l’estate, con attività anche in notturna – ha dichiarato l’assessore con delega alla forestazione Giampaolo Tellini – l’obiettivo è quello di garantire il rispetto di un’area protetta, dall’alto valore naturalistico dove è necessario rispettare le norme in vigore in materia di tutela dell’ambiente e di accensione dei fuochi. Le nostre guardie faranno continui sopralluoghi per assicurare ordine e pulizia”.