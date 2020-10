Io non rischio, la campagna della protezione civile quest’anno online anche a Bibbiena

Anche Bibbiena partecipa quest’anno alla campagna nazionale “Io non rischio” e lo fa grazie alla Misericordia di Bibbiena in versione online per evitare assembramenti in piazza.

Io non rischio è una campagna di comunicazione che per tema ha le buone pratiche di protezione civile. Il covid19 ha insegnato a tutti che le nostre azioni personali hanno una ricaduta importante sul benessere di tutti. Più siamo informati sulle buone pratiche da adottare in momenti di emergenza, più siamo capaci di superarla.

Le associazioni di volontariato che aderiscono a INR, tra cui la Misericordia di Bibbiena per la prima volta, organizzeranno dei punti d’incontro online, su Facebook, integrando i Social Media con le piattaforme di meeting a distanza. Le pagine e gli Eventi Facebook saranno i punti di aggregazione digitale, aperti alla partecipazione di tutti i cittadini che vogliano informarsi e condividere le proprie esperienze sui rischi che insistono sui nostri territori e sulle buone pratiche che possiamo adottare per mitigarli.

Dalle 10 alle 18 di domani domenica 12 ottobre sulla pagina Facebook della Misericordia di Bibbiena potremmo assistere ogni ora ad interviste, dimostrazioni, colloqui e condivisioni sul tema delle alluvioni.

Ne parla il Governatore Gabriele Conticini : “Per la nostra Misericordia è una prima volta. L’emergenza covid19 ci ha visti impegnati con tanti volontari su più fronti e abbiamo capito quanta importanza abbia anche il settore specifico ella protezione civile all’interno della mission più importante che ha per costituzione la Misericordia. Abbiamo scelto il tema alluvioni perché il rischio idrogeologico è un rischio che i nostri territori, per conformazione corrono. Per questo vorremmo approfondire ed informare i cittadini su questo aspetto per trovarci pronti in ogni situazione che richieda la nostra presenza. Inizieremo domani mattina e andremo avanti per tutto il giorno fino alle 18”.

Alle ore 15.00 ci sarà una diretta Facebook con il Sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli che, insieme al Governatore, parleranno delle diverse problematiche inerenti la protezione civile e le buone pratiche che devono essere interiorizzate da tutti i cittadini.

A questo proposito Il Sindaco commenta: “Un’iniziativa importante per la quale ringrazio la Misericordia di Bibbiena. Ritengo che l’esperienza che ancora stiamo vivendo, dimostra ampliamente quanto l’impegno dei volontari da un lato, e un coordinamento strategico dall’altro, ci possano aiutare in momenti di estrema difficoltà. E’ importante dunque informarsi su quelle pratiche virtuose che possono fare la differenza in momenti di grande emergenza. Il nostro territorio è fragile e per questo dobbiamo farci trovare pronti qualora dovessimo far fronte a situazioni difficili dovuti ad alluvioni o simili”.

Il Gruppo di Protezione Civile della Confraternita di Misericordia di Bibbiena aspetta i cittadini sulla pagina facebook https://www.facebook.com/events/1018939021916103 per parlare di prevenzione ed autoprotezione.

Il programma: ore 10.00 – Linea del tempo – alluvioni a Bibbiena ore 12.00 – Buone Pratiche di protezione civile ore 15.00 – In Diretta con il Sindaco di Bibbiena ore 17.00 – La Misericordia di Bibbiena e le sue attrezzature