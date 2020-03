iorestoacasa, i servizi e gli uffici comunali: tutte le info sulla nuova organizzazione

Uffici e servizi comunali: il punto

#iorestoacasa

Sportello unico: recarsi in un ufficio comunale deve essere dettato da casi di reale, comprovata, documentata e indifferibile necessità. Anche in queste situazioni, si potrà fruire dei servizi solo su appuntamento, entrando uno alla volta, rispettando la distanza di sicurezza di almeno un metro fra cittadino e dipendente comunale. Per lo Sportello unico l’appuntamento si prende telefonando a uno dei seguenti numeri: 0575 377777 – 0575 377741- 0575 377115. Saranno valutate le ragioni di urgenza alla base della richiesta di appuntamento.

Polizia municipale: solo per casi indifferibili e urgenti e su appuntamento da fissare telefonando all’80021155. A questo numero verde si dovrà fare riferimento anche per richiedere l’accesso temporaneo alla Ztl per la consegna dei beni e sempre nei casi di urgenza e non differibilità. Chi chiama dovrà soltanto dichiarare la targa, senza ritirare alcuna autorizzazione presso il comando di via Setteponti.

Permessi Ztl: proroga di 90 giorni per quelli la cui data di scadenza è fissata in un qualsiasi giorno dei mesi di marzo, aprile, maggio.

Archivio storico: chiuso.

Biblioteca e Informagiovani: chiusi. Per la biblioteca: prestiti in scadenza rinnovati automaticamente fino a lunedì 6 aprile.

[email protected]

[email protected]

Cimiteri: chiusi. Garantiti i servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione e cremazione ma le cerimonie di estremo saluto dovranno essere comunque ristrette a un massimo di 10 persone e sempre nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Parchi e giardini pubblici, aree cani, aree gioco e impianti sportivi a libera fruizione con accesso regolamentato: chiusi. Divieto di accesso anche nelle aree verdi comunali prive di recinzione.

Scuole comunali dell’infanzia: pubblicata la graduatoria definitiva per l’anno scolastico 2020/2021, accettazioni online entro mercoledì 15 aprile.

Nidi comunali e privati accreditati: presentazione domanda, sempre online, entro le ore 14 di giovedì 16 aprile.

Bonus acqua, luce e gas: per tali agevolazioni, i cittadini che avrebbero dovuto rinnovarle entro il 31 marzo e il 30 aprile, possono farlo entro il 30 giugno.

Bandi: sospeso quello per la concessione di contributi per progetti inerenti attività sportive e giovanili. Scadenza invece alle ore 13 di giovedì 26 marzo (domande a [email protected]) per l’avviso pubblico rivolto alle associazioni interessate ad attivare il servizio di spesa e consegna a domicilio dei beni di prima necessità, alimenti, farmaci, di igiene personale e della casa a favore delle persone anziane che, a causa delle precarie condizioni di salute, di autonomia o di solitudine, non possono provvedere autonomamente o contare su sostegni familiari.

Un’apposita sezione dedicata all’emergenza coronavirus è nel sito istituzionale del Comune di Arezzo. Il link diretto è http://coronavirus.comune.arezzo.it/​. In esso è consultabile anche il volantino specifico con tutti i numeri utili, accanto ad altre fonti di informazione.

Inoltre basta un messaggio tramite WhatsApp al numero 3427777361, memorizzandolo in rubrica come Unico Online. Il testo del messaggio è semplicissimo: ISCRIVIMI. Da quel momento si entra nella “grande famiglia” di chi riceve informazioni periodiche di pubblica utilità, originate dal Comune di Arezzo e non solo.