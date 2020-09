Istituto Dovizi di Bibbiena: altre tre positivi tra personale non docente, in totale 5, in quarantena anche alcune maestre

Il Sindaco Filippo Vagnoli ha predisposto l’ordinanza di sospensione delle lezioni in presenza per l’Istituto Dovizi di Bibbiena a causa della positività di due persone tra il personale non docente fino al 22 settembre compreso. Il rientro a scuola, salvo novità rilevanti, è previsto per il 23 settembre.

Oggi sono rientrati anche i riscontri diagnostici predisposti per le 15 persone che lavorano a più ambiti all’interno dell’Istituto e sono emerse altre due positività sempre tra personale non docente e una terza persona con bassa carica infettiva.

In quarantena anche alcune maestre ma sono in corso accertamenti più precisi. Anche per loro il periodo di isolamento si concluderebbe il 21 settembre e quindi la cosa non andrebbe a pesare sulla data prevista per il ritorno in presenza in aula.

Il Sindaco Vagnoli in merito commenta: “Questo nuovo quadro, in corrispondenza anche di quello che ha coinvolto altre scuole in Casentino, conferma la bontà della nostra decisione di sospendere in presenza le lezioni fino al 22 giorno in cui si concluderanno anche tutti gli isolamenti e quarantene”.

Oggi i casi nel comune di Bibbiena sono 26 e in totale in Casentino salgono a 44.

Nel periodo marzo/aprile avevamo raggiunto 49 casi in totale. L’età dei contagiati si sta alzando.