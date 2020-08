Italia dei Valori: “Le nostre proposte a sostegno del candidato sindaco di Arezzo Luciano Ralli”

“Legalità Amministrazione – Trasparenza – Lotta alla corruzione. Una

nuova disciplina di selezione dei candidati ai vertici delle aziende

pubbliche, comprese le partecipate di ogni livello, per fare in modo

che la selezione si basi su criteri di trasparenza ed evidenza

pubblica con introduzione del principio, vincolante, della netta

separazione tra politica e amministrazione, divieto di cumulo di

cariche elettive, e la parametrazione degli stipendi dei manager

pubblici allo stipendio dei propri dipendenti con introduzione del

principio di collegamento tra il compenso ed i risultati ottenuti. I

ritardi nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni devono

portare all’acquisizione del debito da parte dello Stato, compresi gli

oneri fiscali a carico dell’azienda creditrice. Con riguardo al regime

di ineleggibilità e decadenze da cariche pubbliche elettive, tra le

cause di incandidabilità dovrebbe essere prevista la sentenza di

condanna in via definitiva per reati non colposi con pene superiori a

10 mesi e 20 giorni.

Scuola. Cambiare il processo della scuola: a. ciclo unico materne ed

elementari dai 5 ai 12 anni; b. secondo ciclo dai 13 ai 18 con

possibilità di percorsi misti che aiutino ad entrare subito nel mondo

del lavoro. c. Accesso libero alle università per le triennali con

test per accedere agli ultimi 2/3 anni di magistrale. d. Esami di

abilitazione direttamente inseriti nella sessione di test. Così si

liberalizza la scuola e la si fa universale lasciando solo a

competenza e meritocrazia la possibilità di accedere alla magistrale.

I nostri studenti arrivano troppo tardi nel mondo del lavoro, scuola

lunga e poco professionalizzante. 2. Referendum abrogativo numero

chiuso alle università. Apertura e partecipazione a tutte le Facoltà

per permettere ai Ragazzi di scegliere la professione che sono

portati. 3. Chi paga le tasse ha diritto a tentare di proseguire gli

studi. 4. Introduzione nella scuola dell’obbligo e non delle materie

quali scuola guida e sicurezza sul lavoro con conseguimento di patente

A/B e attestato di formazione riconosciuto. 5. Prevenzione di

«bullismo», obbligo telecamere nelle scuole dell’obbligo e

dell’infanzia; 6. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole

ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. 7. Introduzione

della materia la cittadinanza e Costituzione come disciplina e non

interdisciplinare per far si che ogni individuo si educa al valore

civico, al rispetto delle regole e di convivenza.

Sanità . Organizzare meglio la sanità, la regionalizzazione porta a

uno squilibrio approccio delle cure, i Lea non possono essere la base

su cui dare le cure. L’approccio deve essere dato su base nazionale e

universale, abolizione del titolo V sulla sanità. 2. Malasanità: al

fianco dei malati e dei medici che fanno il loro dovere. Rappresenta

il 70% della spesa pubblica, non funziona e coinvolge tutti.

Smascherare i casi di malasanità inchiodando i responsabili alle loro

responsabilità. Istituire uno sportello online per le vittime, offrire

loro assistenza legale gratuita in tutta Italia. Promuovere i casi di

buona sanità; 3. Sanità– Previdenza. L’Italia è uno dei pochi Paesi

con un sistema sanitario pubblico ad accesso universale. Due fatti

però stanno minando alle basi l’universalità e l’omogeneità del

Servizio sanitario nazionale: la devolution, che affida alle regioni

l’assistenza sanitaria e il suo finanziamento accentuandone le

differenze territoriali, e la sanità privata che sottrae risorse e

talenti al pubblico. Si tende inoltre ad organizzare la Sanità come

un’azienda e a far prevalere gli obbiettivi economici rispetto a

quelli di salute e di qualità dei servizi. a. revisione dei criteri di

accreditamento e convenzionamento con le strutture private. b.

introdurre ticket proporzionali al reddito per le prestazioni non

essenziali. c. separazione delle carriere dei medici pubblici e

privati. d. Chi decide di lavorare nel pubblico non può né deve

lavorare nel privato. e. Digitalizzazione della sanità, attraverso la

messa in rete degli esami, e in prospettiva di esenzioni e liste di

attesa. f. individuare una metodologia utile per consentire la

selezione con metodi meritocratici dei direttori generali delle

aziende sanitarie.

Gioco d’azzardo”Rilanciare la nostra battaglia contro il gioco

d’azzardo dove, a parte qualche chiacchiera, nulla è stato fatto e la

situazione è fortemente peggiorata con la crisi. In questo, il mondo

ecclesiale, se correttamente contattato, potrebbe essere di sostegno

in maniera capillare, mentre la nostra proposta di legge potrebbe

essere un buon biglietto da visita per le numerose associazioni

esistenti sul territorio.

Ambiente . Associazioni ambientaliste: a. prendere e mantenere

contatti costanti con le associazioni ambientaliste presenti sui

territori, nonché con i molti comitati che si sono formati in una

pluralità a seguito di scelte discutibili fatte da varie

amministrazioni locali; b. promuovere una gestione del territorio che

ponga freno alla speculazione edilizia e nel contempo sia grado di

contemperare la legittima aspirazione dei cittadini ad un’abitazione

con la tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico; c.

promuovere la tutela delle risorse idriche ed adoperarsi per una

corretta gestione dei rifiuti. 2. La tutela delle risorse idriche

comporta che l’obbligatoria depurazione degli scarichi diventa

un’azione realmente controllata e che le infrastrutture deputate a

questo siano incentivate favorendo la possibilità di utilizzare nuovi

e preformanti impianti di purificazione delle acque reflue di origine

civile e industriale. 3. Incentivare ricerche atte a trovare soluzioni

alternative all’utilizzo delle materie plastiche, utilizzo degli

idrocarburi, conversione e utilizzo della CO2 . 4. Tutti coloro che

vengono colti a gettare rifiuti devono essere puniti oltre che con le

pene economiche esistenti, con un mese di volontariato atto a

recuperare rifiuti presso il comune di appartenenza o quello in cui il

crimine è stato commesso.

Servizi pubblici. Riaffermare la centralità del cittadino e, più

precisamente, il principio che le istituzioni sono a servizio del

cittadino e non viceversa: a. poche normative e chiare; b. procedure

semplici e standardizzate; c. una Pubblica amministrazione che assiste

il cittadino nello svolgimento delle procedure che regolano i rapporti

cittadino/PA, anziché porsi come una controparte e, spesso, solo con

funzioni sanzionatorie. d. Riaffermare il principio del carattere

necessariamente pubblico dei servizi fondamentali, quali: – la sanità;

– la scuola; – i servizi pubblici essenziali (in primis la gestione

pubblica dell’acqua). e. Adoperarsi perché una virtuosa politica di

bilancio si sostanzi nella ricerca dell’efficienza e dell’efficacia

dell’azione amministrativa e non nel taglio dei servizi, da mantenere

e, anzi, da sviluppare.

Fisco. A una agenzia centrale, demandare solo il ruolo di “controllo”

su attività ed azione delle varie realtà locali in un quadro omogeneo

nazionale. 2. L’innalzamento del limite per l’iscrizione a ruolo di

tributi non pagati è poco significativo : è opportuno un limite che

abbia come riferimento la soglia di povertà per evitare situazioni

paradossali con spese di recupero maggiori del credito stesso, così`

come è giusto ed equo escludere l’esproprio e la pignorabilità

dell’abitazione principale, quando il debito è incolpevole. 3. Mettere

fine ai condoni fiscali. 4. L’onere di dimostrazione della possibile

evasione deve essere sempre a carico di chi deve verificare.

L’inversione di tale onere è iniqua e contraria ai principi

costituzionali, perché´ così come va considerato non colpevole il

cittadino cui viene imputata la violazione della legge penale, non da

meno deve sussistere, la presunzione di innocenza, per il cittadino

contribuente. 5. Le imposte di bollo su estratti conto e libretto di

risparmio, in una fase in cui si sta praticamente costringendo le

persone ad avere un conto corrente, è vessatorio e colpisce ancora le

fasce deboli. Si deve puntare ad una eliminazione di tali bolli e

colpire maggiormente le rendite finanziarie derivanti da attività di

mera speculazione. 6. È necessario avviare una lotta a livello europeo

e mondiale contro i paradisi fiscali introducendo l’obbligo di

rendicontazione Paese per Paese dei dati contabili e fiscali delle

imprese multinazionali e non solo. 7. Va abolita l’IRAP, in quanto

rappresenta una tassa iniqua che grava sulle aziende, anche se in

perdita, e che disincentiva l’occupazione e gli investimenti di

impresa.

Lavoro. Come previsto dalle direttive europee si contempli quale prima

tipologia di contratto quella a tempo indeterminato e solo per

esigenze organizzative quella a tempo determinato; 2. Nell’ambito

della riforma dei centri per l’impiego, valutare l’eliminazione delle

agenzie interinali; 3. Donne, favorire il loro inserimento e

mantenimento nel mondo del lavoro. Per conseguire questo obiettivo

proponiamo di incentivare le aziende con detassazioni fino al

compimento del sesto anno di vita del bambino. 4. Maggiore attenzione

dovrebbe poi darsi all’assistenza delle persone diversamente abili e

all’abbattimento delle barriere architettoniche. Istituzione del «care

giver» familiare, come un livello essenziale delle prestazioni sociali

(LEPS) garantito dallo Stato. Tale figura deve essere intesa come un

genitore, un figlio o in generale un parente che si prenda cura del

disabile nella sua attività quotidiane. 5. Problema dello sfruttamento

dei lavoratori clandestini – caporalato; 6. Più attenzione alle malate

da disadattamento lavorativo con ripristino della legge antimobbing,

giunta quasi in porto e misteriosamente affondata 7. È necessario

salvaguardare alcune attività artigianali e commerciali per garantire

la tutela di quelle antiche lavorazioni e tecniche di produzione

derivanti da tradizioni locali, che necessitano di un intervento

legislativo teso alla valorizzazione e alla conoscenza delle attività

nei confronti dei flussi turistici in arrivo nel nostro paese e

soprattutto a facilitarne lo sviluppo estero.

Infrastrutture. I progetti che hanno portato all’inizio della

costruzione di infrastrutture devono essere portate a termine senza

continui ripensamenti e revisione delle opere se non nella performance

dell’opera stessa. Non vi può essere possibilità di vagliare grandi

opere in numero maggiore a uno. Senza la chiusura di un’opera non

potrà realizzarsi un’altra grande opera. 2. Attenzione alle piccole e

medie opere, partendo dal completamento del programma per la messa in

sicurezza degli edifici scolastici e da quello per le piccole e medie

opere. 3. Le priorità programmatiche devono essere quelle relative: a.

alla ristrutturazione e manutenzione del patrimonio infrastrutturale

esistente; b. alle azioni più urgenti per la prevenzione e la

mitigazione del rischio idrogeologico, quali il ripristino delle

sezioni idrauliche dei fumi e dei torrenti, individuate come fonte di

rischio, partendo dalle zone più altamente urbanizzate, e gli

interventi connessi al rischio frana incombente sui centri abitati; c.

all’adeguamento sismico degli edifici scolastici, ed in particolare di

quelli adibiti a presidi di protezione civile in caso di crisi; d.

alla riqualificazione e al consolidamento del nostro sterminato

patrimonio storico ed artistico. 4. Il sistema dei trasporti pubblici

deve essere un sistema efficiente che possa essere utilizzato da

tutti, veloce, facilmente accessibile, economico e realmente

alternativo al mezzo di trasporto privato. 5. Favorire la diffusione

di colonnine di ricarica elettriche per l’imminente mobilità ibrida ed

elettrica privata. 6. Collegamenti ferroviari secondari da potenziare,

reti a mono binario pericolose 7. Telecomunicazioni: a. Nuovo e

avanzato regime fiscale per imposte dirette e indirette per

prestazioni di servizi erogate dagli over the top secondo la regola

del luogo di residenza o sede di chi è beneficiario del servizio; b.

Recepimento della nuova direttiva sulla privacy nel nostro paese in

tema di tutela del diritto d’autore contro i rischi di violazione da

parte degli OTT (es. Google, altri).

Turismo. Occorrono misure concrete volte a sviluppare un turismo di

qualità, responsabile e sostenibile, che rispetta l’ambiente e le

caratteristiche delle comunità locali; 2. Favorire i processi di

innovazione tecnologica; 3. Provvedere alla riqualificazione dei

territori e all’ampliamento dell’offerta di servizi in favore della

domanda turistica; 4. Promuovere la riqualificazione del capitale

umano operante nel settore, strettamente necessaria per garantire i

livelli di qualità dell’offerta”.