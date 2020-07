Kilowatt Festival, giovedì 23 luglio tornano gli appuntamenti con gli spettacoli scelti dalla selezione dei Visionari, 8 quelli selezionati per questa edizione

La quarta giornata di Kilowatt Festival, quella di giovedì 23 luglio, è all’insegna della Selezione dei Visionari: i 38 cittadini della Valtiberina, “spettatori-non-addetti-ai-lavori” che partecipano alle attività del festival, durante tutto l’anno hanno vagliato, una per una, 370 proposte di spettacoli e ne hanno scelte 8 da presentare al festival. Oggi verranno proposti i primi tre.

Primo degli 8 spettacoli della selezione, alle 21, al Giardino del Teatro alla Misericordia , Piume della performer Elena Burani: un viaggio attraverso gli stati emotivi dell’attesa e della solitudine. Partiture di gesti prendono vita dentro il gioco del clown, creando dinamiche poetiche o grottesche, buffe o sublimi. I linguaggi del circo, della danza, del canto e del teatro si compenetrano per raccontare la fragilità umana.

Alle 21:45 al Chiostro San Francesco , in anteprima, Oriri di Bambula Project compagnia che nasce a Londra nel 2015 da Gabriella Catalano e Paolo Rosini e combina la danza con il teatro fisico, la poesia visuale, la fotografa, la video art. Lo spettacolo indaga il tema della nascita, come momento che definisce la partecipazione dell’individuo all’esistenza: un continuo processo che plasma nuove forme dell’umano, attraverso percezioni ed esperienze.

Il terzo spettacolo della giornata, della Selezione Visionari, è in programma alle 22:40 al Chiostro Santa Chiara, dove la Compagnia Pietribiasi Tedeschi, formata dalla coppia Cinzia Pietribiasi e Pierluigi Tedeschi mette in scena, in prima assoluta, Padre d’amore padre di fango. Lo spettacolo racconta una relazione a tre: figlia, padre, eroina. Una storia vera vissuta a Schio, cittadina operaia in provincia di Vicenza, sommersa dalla droga, negli anni ’80.

Si parla di visionari anche con Lucia Franchi e Luca Ricci, ideatori di Kilowatt Festival che presentano il libro Lo spettatore è un Visionario, raccontando la loro esperienza di sviluppo delle pratiche di audience development e audience engagement. Intervengono: Marco De Marinis (Università di Bologna), Roberto Ferrari (Regione Toscana), Maximilian La Monica (Editoria & Spettacolo); modera il critico teatrale Nicola Arrigoni. Alle 19 l’appuntamento è in Piazza Garibaldi.

Alle 17 al Chiostro di Palazzo delle Laudi , un nuovo appuntamento con la compagnia Teatro dei Borgia e lo spettacolo Eracle, l’invisibile.

Da segnalare alle 18:10 al Teatro alla Misericordia lo spettacolo dai delicati temi dell’umbro Alessandro Sesti che dal 2015 fa del teatro di narrazione un veicolo per portare alla luce le storie delle vittime di mafia e dei cittadini che la combattono. A Kilowatt Festival porta in scena Ionica e la storia di Andrea Dominijanni, il primo testimone di giustizia della fascia ionica: la sua guerra alla ‘ndrangheta ha permesso l’arresto di otto capi cosca. Dal 2015 vive sotto scorta di massimo livello, circondato dal silenzio.

A mezzanotte il dopofestival con Lovesick Duo in concerto, il rock ‘n roll e country americano si fondono con una scrittura originale in italiano: ironia, blues e cantautorato sono gli elementi centrali della loro esibizione. Il programma completo su www.kilowattfestival.it. Per gli spettacoli serali possibilità di live streaming in Piazza Garibaldi. Acquisto online dei biglietti su www.liveticket.it

Obbligatorio l’acquisto anticipato dei biglietti : online sul sito www.liveticket.it

Durante il festival sarà possibile comprare i biglietti a Palazzo Pretorio dalle 16:00 alle 23:00.

Non sarà possibile comprare i biglietti nelle sedi di spettacolo.