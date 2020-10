La castagnatura di Raggiolo sul web con un ricco calendario di iniziative

RAGGIOLO (AR) – Letture, memorie, disegni e fotografie: la Festa di Castagnatura di Raggiolo diventa on-line. Il tradizionale evento autunnale ospitato dal borgo casentinese è stato rinviato al 2021 a causa dell’emergenza sanitaria, ma La Brigata di Raggiolo e l’Ecomuseo del Casentino si sono attivati per strutturare un ricco calendario di iniziative alternative adatte all’attuale momento storico e in grado di valorizzare la cultura e la coltura della castagna che per secoli è stata alla base dell’economia e dell’alimentazione del territorio. “Castagnatura ai tempi del Covid” è il nome di un programma di appuntamenti digitali che prenderà il via da sabato 31 ottobre e che continuerà fino a martedì 8 dicembre, data tradizionalmente collegata alla produzione della farina di castagne.

La giornata inaugurale sarà caratterizzata da un’apertura straordinaria dell’Ecomuseo della Castagna di Raggiolo dove verrà proiettato in sequenza il filmato “Racconta Raggiolo” realizzato con le letture di storie, ricordi e aneddoti che, dedicati al borgo, sono stati raccolti durante la quarantena della scorsa primavera. Per tutti i sabati dal 7 novembre al 5 dicembre, invece, verranno caricati sulle pagine facebook de La Brigata di Raggiolo e dell’Ecomuseo del Casentino alcuni filmati dedicati alle castagne e all’autunno, partendo da estratti di testi e video da “La banca della memoria” dello stesso Ecomuseo del Casentino e proseguendo con le novelle di “A veglia nel seccatoio” lette dall’attore e autore Samuele Boncompagni nei luoghi più identificativi della castagnatura quali l’antico seccatoio o il molino. Quest’ultima iniziativa sarà rivolta ad un pubblico di bambini a cui verrà richiesto di realizzare un disegno di una delle storie ascoltate che dovrà poi essere fotografato e inviato con una mail a [email protected], con tutti gli elaborati che diventeranno materiale per una colorata mostra virtuale su facebook. Ognuno dei filmati realizzati verrà proiettato anche nella domenica successiva all’interno dell’Ecomuseo della Castagna.