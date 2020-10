La Conferenza dei Sindaci: “Sempre pronti a collaborare, ma l’azienda sanitaria ascolti la voce di chi rappresenta le difficoltà dei cittadini”

“Comprendiamo bene il momento assolutamente complesso che stiamo vivendo, ma se vogliamo affrontarlo al meglio è necessario che USL ascolti la voce di chi rappresenta le difficoltà dei cittadini. Quotidianamente riceviamo complessivamente centinaia di segnalazioni di chi non riesce ad ottenere risposte su come comportarsi, sul tracciamento o sui referti. Peraltro ricostruire celermente la rete dei contatti permette di contrastare più efficacemente la diffusione del virus. Ci vengano dati strumenti per poter veicolare queste segnalazioni all’azienda in modo da recuperare i bisogni di chi è stato lasciato a sé stesso”.

La Conferenza dei Sindaci ha posto forte attenzione anche su altri due temi sensibili: RSA e scuole.

“Servono strumenti ad hoc per entrambi i contesti, nell’ottica di salvaguardare da un lato la salute delle persone più fragili, dall’altro un servizio che è di un’importanza basilare.

Va chiarito celermente qual è l’operatività delle diverse RSA sulla gestione dei casi covid e soprattutto, conoscere i luoghi idonei che, in base all’ordinanza del Presidente della Regione, devono accogliere adeguatamente i degenti positivi che non possono restare presso le residenze al fine di evitare la propagazione del contagio”.

Per quel che concerne la scuola è necessario che le classi che sono state oggetto di diffusione del virus vengano trattate in modo omogeneo, dato che oggi riscontriamo numerosi casi in cui gli alunni dello stesso gruppo vengono gestiti in tempi diversi e con modalità diverse, ingenerando ulteriore confusione”.

Un’ultima indicazione ha riguardato il potenziamento della comunicazione verso i cittadini per far comprendere al meglio i percorsi da intraprendere.

I Sindaci del Valdarno rinnovano inoltre a tutti l’invito a rispettare le regole fondamentali: mascherina, distanziamento sociale, igienizzazione delle mani. La situazione si sta aggravando ed è necessario un impegno congiunto forte per salvaguardare la salute della nostra vallata.