AREZZO – La Libera Accademia del Teatro presenta il nuovo anno di corsi. La storica scuola cittadina si appresta a riprendere la propria attività di formazione teatrale con la ripartenza delle prime lezioni che è stata fissata per martedì 1 settembre nei locali della sede in piazza della Santissima Annunziata, dando seguito ad un percorso avviato nel lontano 1996 per far vivere le emozioni del palcoscenico a persone di tutte le età. L’apertura dei corsi è stata prevista con quasi un mese di anticipo rispetto alla tradizione per rispondere alle richieste degli allievi vecchi e nuovi di tornare a vivere l’esperienza del teatro dopo i lunghi mesi di stop a causa dell’emergenza sanitaria. «Da inizio settembre ripartiranno i primi corsi – commenta la presidente Amina Kovacevich, – con tutte le accortezze richieste per la prevenzione del contagio da Covid19. In realtà, comunque, la nostra scuola non si è mai fermata e anche negli ultimi mesi ha continuato a proporre lezioni in videoconferenza che hanno trovato il loro cuore negli spettacoli on-line e dal vivo messi in scena nel mese di luglio».

La programmazione parte con le lezioni di “Animazione teatrale” per i bambini delle scuole elementari e arriva ai corsi di recitazione per ragazzi e adulti diversificati a seconda dell’età e dell’esperienza. Ogni percorso troverà compimento nella preparazione di un saggio che, al termine dei nove mesi di lezioni, verrà messo in scena nell’estate del 2021 per permettere ai singoli allievi di mettersi alla prova e di vivere le emozioni della recitazione davanti ad un pubblico. L’attività della Libera Accademia del Teatro sarà ulteriormente arricchita anche dai corsi di teatro in musica che uniscono recitazione, danza e canto, e spazierà poi tra vari progetti come il percorso laboratoriale “Creabilandia” per bambini a partire dai quattro anni, “SpettAttori” che permette di vivere la doppia esperienza di attori e spettatori, e “Teatro interiore” che porta alla scoperta di sé tra gli strumenti di teatro e psicologia.

Tutti i nuovi allievi potranno usufruire di una lezione di prova gratuita che rappresenterà un’occasione per conoscere i docenti e per vivere un approccio alla recitazione tra giochi ed esercizi su mimica, postura, voce ed espressività. La qualità dell’insegnamento, infine, sarà garantita dall’esperienza e dalla professionalità di un collaudato staff di maestri che farà affidamento su Francesca Barbagli, Andrea Biagiotti, Samuele Boncompagni, Leonardo Bruschi, Amina Kovacevich, Uberto Kovacevich, Ilaria Violin, Alessandra Cartocci, Stefano Graverini e Stefania Pace. Per ottenere ulteriori informazioni sui singoli corsi è possibile chiamare lo 0575/266.86 o scrivere a [email protected]. «Siamo prossimi ai venticinque anni di attività – continua Kovacevich, – che testimoniano l’impegno, la passione e la costanza nel promuovere l’educazione teatrale ad ogni età e in tutte le sue forme».