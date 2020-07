Mercoledì 29 luglio 2020 alle ore 11.30

In loc. Porcellino, Figline – Incisa Valdarno (Fi)

nell’azienda Dolcezze Savini (via Matilde Serao, 13)

PRESENTAZIONE “MARZOCCHINA 2020”

“La Marzocchina”, pedalata turistica “vintage” tra borghi e paesaggi naturali del Valdarno, giunge quest’anno alla sua ottava edizione.

I dettagli dell’appuntamento 2020, in programma per settembre, saranno illustrati nella conferenza stampa convocata per mercoledì 29 luglio p.v. alle ore 11.30 nell’azienda Dolcezze Savini in loc. Porcellino – Incisa Valdarno (Fi), via Matilde Serao n° 13. Saranno presenti:

Valentina Vadi, sindaco San Giovanni Valdarno

responsabile progetto Valdarno Bike Road e vicepresidente Pro Loco San Giovanni Valdarno Sofia Bandini, presidente Foto Club “Il Palazzaccio”