La nota della dirigente della scuola di Bibbiena

“In merito al caso di Covid 19 che ha coinvolto la scuola primaria “Luigi Gori” di Bibbiena, in qualità di Dirigente Scolastico voglio tranquillizzare l’utenza e la comunità scolastica tutta.

La Scrivente ha lavorato da subito, in sinergia con la ASL zona Casentino, attraverso il Dott. Nicola Vigiani, e con il Comune di Bibbiena, nella persona del Sindaco Filippo Vagnoli. La notizia, che mi ha raggiunto nel pomeriggio di domenica 8 marzo attraverso la ASL, ha portato all’attivazione dei protocolli di emergenza predisposti per la situazione. L’istituto si è attenuto alle procedure richieste dalle autorità competenti, con urgenza e rapidità, fino alla tarda serata.

Come già a conoscenza della stampa, il caso di positività al Covid-19 riguarda un docente che lavora nel plesso, ma non residente in Casentino. Specifico, sempre per maggiore tranquillità dell’utenza, che il contagio è stato esterno alla scuola. Sono stati verificati i “contatti primari” del docente, come prevede la procedura sanitaria: alunni, docenti, col-laboratori scolastici, alcuni esperti esterni che hanno avuto rapporti lavorativi diretti con il docente. Specifico, infatti, che la quarantena è attivata dalla ASL solo per chi ha avuto “CONTATTI PRIMARI” con la persona positiva, pertanto non riguarderà nel nostro caso nè i genitori nè i familiari del personale scolastico del plesso, né altre persone che non sono entrate in rapporto diretto con il docente.

Al momento la procedura di comunicazione e quarantena, conclusasi nella giornata odierna, riguarda tutti i bambini del plesso, tutto il personale (collaboratori scolastici e docenti) e qualche esterno; ciò è deciso dalla ASL a scopo puramente cautelativo per limitare la diffusione del virus nella più ampia comunità. Le persone interessate sono già state contattate dalla ASL o dal COMUNE di residenza, riceveranno dagli operatori sanitari tutte le informazioni sui comportamenti corretti da tenere , oltre che in merito agli obblighi richiesti dalla normativa.

Ribadisco che al momento le operazioni e le procedure riguardano esclusivamente il PLESSO “L. GORI” DI BIBBIENA. La situazione non riguarda alunni o personale scolastico degli altri plessi, nè la Dirigente e la Segreteria scolastica.

Il mio pensiero va certamente alle famiglie e ai bambini della scuola primaria che si trovano ad affrontare la circostanza, alle docenti e alle collaboratrici scolastiche, che devo ringraziare per la collaborazione.

Molti i messaggi che mi sono giunti questa mattina dai genitori del plesso che intendono dare coraggio, sostenere le docenti e ringraziare anche me… sono rimasta davvero colpita! Questo dimostra, ancora una volta, che siamo una comunità e riusciremo a sostenerci anche in questa emergenza. Una comunità “educante” che non perde di vista l’obiettivo primario: i nostri bambini. Ho pensato proprio a loro. Come possiamo tenerli calmi, chiusi nelle case per quindici giorni? Allora, come nel film “La vita è bella” pensiamo ad un gioco: loro, Supereroi, che affrontano una sfida! Vediamo se riusciamo con questo gioco ad inventare “maschere” colorate contro il nemico… un piccolissimo nemico da sconfiggere! Il mio abbraccio a tutti i bambini, alle maestre, alle collaboratrici scolastiche e agli operatori esterni!

Devo ringraziare la segreteria, in particolare Amelia e Paola, e la Vicepreside Alberti per il supporto logistico prestato nella gestione dell’emergenza. Ringrazio sentitamente anche il Sindaco Vagnoli e il Dott. Vigiani per la sinergia e le indi-cazioni offerte.

Voglio infine confermare che presto, prima possibile, attiveremo la “didattica a distanza” attraverso il registro elettronico e piattaforme specifiche. Anche questa mattina, mentre gestivo l’emergenza, un gruppo di docenti si è collegato via web a per progettare procedure e sperimentare strumenti. A testimoniare che la scuola non si ferma! Grazie a TUTTI!”

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Alessandra Mucci

