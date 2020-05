La Provincia di Arezzo assume un dirigente amministrativo contabile

La Provincia di Arezzo indice un bando di concorso pubblico per un posto di Dirigente amministrativo-contabile, per dotarsi in maniera strutturale ed a tempo indeterminato di una figura chiave per il rilancio completo dell’Ente.

La Presidente della Provincia di Arezzo Silvia Chiassai Martini, annuncia la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale serie concorsi della Repubblica Italiana, per estratto – di un bando di Concorso per Dirigente :

“La necessità di dotarsi di un Dirigente amministrativo-contabile, rientra nella riorganizzazione avviata sin dal mio insediamento, e nell’ottica di dare certezza, ma anche garanzia di continuità ad un’area strategica per l’efficienza, l’efficacia e la funzionalità della Provincia. Il ruolo di Dirigente messo a bando, non sarà relegato al classico Ragioniere Capo con funzioni solo di responsabile del servizio finanziario, ma avrà anche la direzione del settore della Pubblica Istruzione e Pari opportunità, e dovrà essere in linea con le competenze di un vero management amministrativo richieste da una pubblica amministrazione al servizio dei cittadini. Il testo integrale, con il modulo fac simile e con le indicazioni di tutti i requisiti e modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito web della Provincia di Arezzo www.provincia.arezzo.it

La presentazione delle domande potrà essere fatta a partire data della pubblicazione dell’estratto del bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale.