La provincia di Arezzo ha finalmente un albergo Covid, 21 le camere a disposizione

La ricerca di un albergo Covid, condotta dalla Asl Tse, ha prodotto un primo risultato nella provincia di Arezzo. E’ stato quindi individuato un albergo con 21 camere disponibili che già da oggi sono utilizzabili.

Ricordiamo che hanno accesso all’ospitalità e ai servizi degli alberghi sanitari persone con positività accertata per Covid-19; asintomatici o pauci sintomatici in condizione clinica compatibile con la permanenza a domicilio e con requisiti socio abitativi non idonei al mantenimento in sicurezza del necessario isolamento.

All’interno della Asl Tse ci sono quindi, adesso, oltre alla nuova struttura nella provincia di Arezzo, 2 strutture nella provincia di Siena con 21 camere complessive e 2 in provincia di Grosseto con 87 camere complessive.