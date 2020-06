La Racchetta per la Fiera Antiquaria

Sono ormai anni che la nostra associazione, La Racchetta Onlus sez. Arezzo, supporta il Comune nello svolgimento mensile della Fiera Antiquaria, prestigioso evento che da lustro alla nostra città, alternando ogni mese dagli 8 volontari per un edizione ordinaria ai 15 volontari dell’ edizione straordinaria di Settembre.

Finalmente dopo questi lunghi mesi di stop, dove purtroppo come Protezione Civile siamo stati impegnati a far altro in supporto alla popolazione, comunichiamo con orgoglio che questa mattina i nostri operatori sono impegnati in supporto al Comune di Arezzo per l’ allestimento della location che ospiterà sabato 6 e domenica 7 giugno la riapertura della # FieraAntiquaria