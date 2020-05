La risposta della società Amaranto al comunicato dei calciatori della prima squadra

Dopo il comunicato di ieri dei giocatori dell’Arezzo ecco la risposta della società Amatanto.

“La Società Sportiva Arezzo accoglie con molto stupore e con molta amarezza il comunicato dei calciato della Prima Squadra pubblicato sul sito ufficiale dell’Associazione Italiana Calciatori nella giornata di lunedì 4 maggio 2020 e ripreso da diverse testate locali e nazionali.

In un momento così delicato per lo sport nazionale ed internazionale la società, unitamente al resto del panorama calcistico italiano, sta monitorando l’evolversi della situazione sanitaria ed economica nazionale per avere degli elementi certi su cui fornire delle risposte chiare ed esaustive a tesserati e dipendenti tutti.

La Società si dichiara sorpresa dalle modalità e dalle tempistiche di pubblicazione del suddetto comunicato, a pochi giorni da alcuni importanti appuntamenti come l’assemblea di Lega Pro (7 maggio) ed il Consiglio Federale FIGC (8 maggio) che sicuramente daranno linee guida essenziali per garantire la regolarità dei campionati futuri.

La Proprietà ribadisce e ricorda a tutti il suo impegno economico costante, non essendo mai venuta a meno sin dal suo arrivo ad Arezzo a qualsivoglia scadenza federale e rappresentando di fatto una garanzia di stabilità per tutti i suoi dipendenti.

Proprio per questo la Società si rammarica di essere venuta a conoscenza di un così diffuso malumore solo a mezzo stampa, senza prima alcuna richiesta di confronto interno fatta pervenire alla dirigenza o alla presidenza.

La Società è fortemente impegnata nel garantire a sé stessa e a tutti i suoi dipendenti un solido e sereno futuro, in attesa di risposte chiare ed univoche dagli organi decisionali nazionali.”