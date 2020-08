La risposta dell’Assessore Vincenzo Ceccarelli alle dichiarazioni rilasciate dalla Presidente della Provincia Chiassai

“Se la Presidente della Provincia d Arezzo non sa neanche quali sono le competenze che ha il suo ente farebbe bene a dimettersi”, a dirlo l’assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli, a seguito di un duro attacco personale contro di lui portato avanti dalla presidente della Provincia di Arezzo Silvia Chiassai Martini e dal Vice Presidente Federico Scapecchi partendo dal tema del trasporto scolastico.

“La Regione – spiega Ceccarelli – ha l’onere di garantire la sostenibilità economica, ma l’organizzazione dei servizi di tpl sui territori, e quindi anche del trasporto scolastico, spetta innanzitutto alle Province. Oltretutto, visto che la Presidente della Provincia si gloria di essere Vice Presidente dell’Unione delle Province Italiane, non dovrebbe avere bisogno della Regione per dialogare con il Governo. Fare polemica politica con l’ente con cui dovrebbe lavorare in stretta sinergia per risolvere i problemi della gente in una difficile situazione di emergenza e senza fare alcuna proposta concreta si chiama sciacallaggio”.

“Per quanto riguarda le prossime elezioni regionali – conclude l’assessore – meglio stendere un velo pietoso visto che, nonostante il grande impegno profuso nel proporre il proprio nome, non è riuscita a trovare neanche una lista disposta a candidarla”.