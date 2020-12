La Sambenedettese vince al comunale, l’Arezzo beffato sul finale (2-3)

AREZZO (4-3-3): Sala; Luciani, Kodr, Cherubin, Benucci; Bortoletti, Di Paolantonio, Arini; Cutolo, Zuppel, Belloni. All. Camplone

SAMBENEDETTESE (3-5-2): Nobile; Cristini, D’Ambrosio, Enrici; Malotti, Eklu, Angiulli, Masini, Botta, Nocciolini, Lescano. All. Zironelli

Marcatori: 11′ Botta, 13′ Zuppel, 31′ Lescano, 33′ Bortoletti, 37′ st. D’Angelo

Dopo la bella vittoria di Imola oggi la squadra amaranto esce ingiustamente sconfitta dal terreno del comunale. L’Arezzo si fa superare sul finale con una rete che poteva essere evitata. La partita è stata ben giocata anche se in molte occasioni qualche errore di troppo dei giocatori di Camplone non ha permesso alla squadra di finalizzare l’azione. Una Sambenedettese che torna a casa con tre punti che nemmeno lei forse si aspettava.

L’Arezzo nella seconda parte del match è rimasta a corto di energie e tutti i dubbi che sono stati detti su questo tour de force imposto dalla lega sono oggi ben evidenti. Dispiace perché se l’Arezzo non è stato quello di sabato non meritava comunque la sconfitta oggi contro la Sambenedettese.

LA PARTITA

Primi minuti dove la squadre si studiano cercando di proporsi in fase di attacco senza azioni degne di nota fino al primo calcio d’angolo della partita al minuto 11′ quando la Sambenedettese sblocca il risultato.

Sambenedettese in vantaggio. Sull’azione del calcio d’angolo l’autore della rete è Botta che su respinta viene servito in area, salta facilmente Zuppel e con un diagonale supera Sala.

Pareggio Arezzo. Botta e risposta, passano solo due minuti e l’Arezzo pareggia con Zuppel che si fa perdonare. Un tiro dal limite con il colpevole Nobile che si fa sfuggire la palla in modo goffo terminando in rete. Parità ristabilita. Bella azione dell’Arezzo al 24′ con Luciani che serve in mezzo la palla dove non arriva nessuna maglia amaranto e la difesa della Sambenedettese si salva in calcio d’angolo.

Sambenedettese di nuovo in vantaggio al 31′ con un tiro di Lescano dal limite deviato da un giocatore amaranto Sala suo può nulla. Ancora una volta però il vantaggio dura solo due minuti. Al minuto 33′ l’Arezzo torna in parità con Bortoletti che è bravo in area a piazzare la palla alla sinistra di Nobile. Al 37′ l’Arezzo pericolosissimo sfiora il vantaggio con Arini ben servito da Cutolo non riesce a trovare lo specchio della porta mandando la palla sopra la traversa.

La ripresa parte con un miracolo di Sala al 2′ minuto che devia da due passi un tiro che sembrava già in rete. Non succede nulla fino al 18′ del quando ancora una volta è Sala che salva la porta da un tiro del nuovo entrato Lopez. L’Arezzo si propone più volte in avanti senza però riuscire ad incidere in fase di attacco.

Vantaggio Sambenedettese. Quando la partita sembrava andare verso la fine sul punteggio di parità sugli sviluppi di un calcio di punizione tra la bandierina e l’area di rigore sul secondo palo si buttano in tanti il più lesto è il nuovo entrato D’Angelo che la mette in porta da due passi. Si chiude così una partita con una sconfitta per l’Arezzo arrivata proprio nel momento in cui il pareggio sembrava acquisito dalle due squadre.

di Paolo Nocentini

Il Tabellino

AREZZO – SAMBENEDETTESE 2 – 3 (Primo tempo 2 – 2)

AREZZO (4-3-3): 1 Sala; 16 Luciani, 29 Kodr, 33 Cherubin, 21 Benucci; 20 Bortoletti (21′ st. 8 Foglia), 31 Di Paolantonio (41′ st. 17 Di Nardo), 34 Arini; 10 Cutolo, 32 Zuppel (1′ st. 9 Pesenti), 7 Belloni (21′ st. 25 Sussi). A disposizione: 22 Loliva, 3 Baldan, 4 Males, 5 Borghini, 6 Soumah, 15 Maggioni, 30 Gagliardotto. All. Andrea Camplone

SAMBENEDETTESE (3-5-2): 22 Nobile; 15 Cristini, 4 D’Ambrosio, 5 Enrici (23′ st. Di Pasquale); 14 Malotti (40′ st. 33 Liporace), 19 Eklu, 23 Angiulli, 27 Masini, 10 Botta, 9 Nocciolini (14′ 11 Lopez), 32 Lescano (23′ st. D’Angelo). A disposizione: 1 Laborda, 2 Biondi, 8 Chacon, 17 Rocchi, 20 Serafino, 21 Mehmetaj, 29 Lavilla, 30 De Ciancio. All. Mauro Zironelli

Arbitro: Matteo Gualtieri di Asti

Assistenti: Giuseppe Trischitta di Messina, Emilio Micalizzi di Palermo

Quarto ufficiale: Ermanno Feliciani di Teramo

Note:

Ammoniti: 30′ Benucci, 13′ st. Arini, 27′ st. Botta, 35′ st. Luciani, 42′ st. Camplone

Recupero: pt. 0, st. 4′

