“La segregazione per combattere il COVID-19 non deve far dimenticare l’impegno civico”

Comitato aretino per il NO

Referendum per la riduzione del numero dei parlamentari

Inviamo in allegato, con preghiera di pubblicazione, un appello messo a punto da cittadini di varie città (da Palermo a Pordenone), impegnati nella difesa e realizzazione dei Principi Costituzionali, che hanno continuato a vedersi e dialogare in teleconferenza, rimanendo rigidamente confinati nelle loro abitazioni.

L’emergenza COVID-19 può imporre limitazioni ai nostri spostamenti, ma anche se restiamo nelle nostre case, non dimentichiamo la nostra responsabilità di cittadini (né la riconoscenza che dobbiamo a quanti continuano a lavorare per far fronte a questa tragica pandemia).

In calce all’appello le prime sottoscrizioni.



APPELLO

La Costituzione e la cittadinanza ai tempi del virus

Siamo donne e uomini di diverse appartenenze politiche, che hanno deciso di impegnarsi per difendere la Costituzione su cui è fondata la nostra Repubblica e per chiederne la completa attuazione.

Dal 2006, dopo la vittoria nel referendum costituzionale abbiamo continuato a vigilare, confrontarci e informare, nelle nostre diverse città, come semplici cittadini o in ‘comitati’ spontanei, senza perderci di vista. Alcuni di noi costituirono la ‘Rete per la Costituzione’, tutti aderiamo ora al Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, nato nel 2015.

Anche in questi giorni di grande preoccupazione (per alcuni di dolore) e di forzata segregazione, la nostra ‘rete’ ha continuato a funzionare, consentendoci di dibattere fra noi, in video-conferenza dalle nostre case, e definire un appello, rivolto alle Istituzioni che ci governano, ma anche alle cittadine e ai cittadini italiani.

Chiediamo a tutti, e in particolare ai giovani, che si stanno dimostrando particolarmente sensibili, attenzione e impegno, ognun* nel proprio territorio, nelle forme possibili, oggi e in futuro.

Quando sarà finita non tutto potrà essere come prima

Viviamo una gravissima epidemia, che avrà come inevitabile conseguenza una pesante crisi sociale ed economica. Le difficoltà che, nonostante l’abnegazione di gran parte del personale socio-sanitario, incontriamo nel farvi fronte, sono certamente imputabili all’abbandono della scelta di un efficiente servizio sanitario pubblico e gratuito, capace di tutelare la salute di tutti in coerenza col dettato costituzionale. In una prospettiva esasperatamente neo-liberista si sono invece privilegiate e sostenute, come per altri servizi pubblici fondamentali, strutture private, organizzate in funzione del profitto.

L’emergenza coronavirus ha anche dimostrato la pericolosità del progetto della ‘autonomia differenziata’: proprio le tre regioni del nord che ne sono state promotrici denunciano oggi difficoltà ad affrontare l’emergenza in atto e necessitano di maggiori interventi da parte dello Stato centrale. Un ulteriore allargamento delle diversità regionali in materia sanitaria appare in contraddizione con l’obiettivo di garantire uguale diritto alla salute per tutti come sancito dall’art. 32 della Costituzione.

In questa fase di emergenza, che può richiedere limitazioni della libertà individuale e di altri diritti fondamentali, è particolarmente importante il ruolo del Parlamento, sede della rappresentanza popolare nazionale,. Si assiste, invece, all’allontanamento dalle procedure costituzionali, all’ulteriore compressione del ruolo delle Camere, quasi assenti, e all’accentuarsi della concentrazione dei poteri nelle mani del governo.

Non possiamo dimenticare che questi scostamenti dalla ‘normalità’ costituzionale intervengono in una fase storica già caratterizzata da ripetuti tentativi diretti a stravolgere l’impianto istituzionale del nostro Paese in una prospettiva centralistica e autoritaria.

E’ dunque necessario vigilare affinché la pandemia non divenga il pretesto per un ulteriore allontanamento dal modello costituzionale e le limitazioni durino il tempo strettamente indispensabile.

Chiediamo pertanto al Parlamento e al Governo

Il potenziamento dei servizi sanitari e assistenziali pubblici, colmando i ritardi accumulati negli ultimi anni in termini di posti-letto e figure professionali sanitarie rispetto agli altri Paesi europei; una diversa politica per la formazione medica universitaria e per il sostegno della ricerca scientifica, attualmente ampiamente insufficiente; interventi legislativi per garantire l’autosufficienza a livello nazionale dell’approvvigionamento dei presidi sanitari essenziali e per impedire speculazioni da parte del settore privato, con un affievolimento dei diritti connessi alla brevettazione delle sostanze salva-vita;

Il reperimento delle risorse necessarie per il rilancio del SSN e il ripristino della situazione economica della comunità nazionale nel rispetto del principio della capacità contributiva e del criterio della progressività nel pagamento delle imposte, accompagnato da una contestuale drastica riduzione di spese non indispensabili, come quelle destinate a grandi opere non essenziali e all’acquisto di armamenti, palesemente in contrasto con il ripudio della guerra espresso all’art. 11 della Costituzione

La definitiva rinuncia alle procedure attivate per l’attuazione del cd ‘regionalismo differenziato’, riconducendo l’interpretazione dell’art. 116, 3° comma alla sua dimensione di eccezionalità motivata;

La riaffermazione della centralità del Parlamento, che deve continuare a funzionare, come viene richiesto a tutti i servizi pubblici essenziali, come organo rappresentativo della sovranità popolare; l’approvazione, indispensabile e urgente, di una nuova legge elettorale proporzionale che consenta una scelta elettorale libera e responsabile da parte dei cittadini.

Invitiamo le cittadine e i cittadini a resistere alla paura e continuare a svolgere il proprio ruolo di vigilanza e controllo democratico, al fine di affrontare la crisi nel rispetto delle procedure e dei principi della Costituzione. Pur in una fase di temporanea di sospensione del voto referendario, è necessario continuare la mobilitazione contro la riduzione del numero dei parlamentari, che escludendo dalla rappresentanza ampie aree geografiche e della opinione pubblica, finirebbe col limitare la sovranità popolare su cui è fondata la nostra Repubblica.

27.3.2020

Si può aderire all’appello (nome, cognome, città) scrivendo a: [email protected]

Primi firmatari :

Francesco Baicchi – PISTOIA, coord. Rete per la Costituzione

Augusto Cacopardo – CDC FIRENZE

Domenico Memi Campana – CDC MODENA

Andrea Catone – CDC BARI

Vincenzo De Robertis – CDC BARI

Antonella Fattori – CDC EMPOLI

Stefano Ferri – CDC AREZZO

Domenico Gallo – ROMA, CDC nazionale

Dario Guastini – CDC PISTOIA

Citto Leotta – CDC ACIREALE (CATANIA)

Silvia Manderino – VENEZIA, CDC nazionale

Alessandro Messina – FAENZA

Diego Muneghina – CDC VALDARNO FIORENTINO

Giancarlo Onor – CDC PISA

Saverio Paolicelli – MATERA, CDC nazionale

Francesco Pancho Pardi – FIRENZE

Maria Paola Patuelli – RAVENNA

Gianluigi Pegolo – CDC PORDENONE

Maria Ricciardi Giannoni – CDC PARMA

Sandra Sani – CDC EMPOLI

Giuseppe Sunseri – PALERMO

Marino Trizio – Ass. Città Plurale MATERA

Rina Zardetto – REGGIO EMILIA

Massimo Villone – NAPOLI, pres. CDC nazionale

Paul Ginsborg – FIRENZE

Sandra Bonsanti – FIRENZE

Nadia Urbinati – UNIVERSITA’ COLUMBIA

Roberto Riverso – RAVENNA

Felice C. Besostri – MILANO, CDC nazionale

Livio Pepino – TORINO

Lorenza Carlassare – PADOVA

Antonio Caputo – TORINO, CDC nazionale

Guglielmo Forges Davanzati – UNIVERSITÀ DEL SALENTO

Paolo Solimeno – FIRENZE – Giuristi Democratici

Alessandro Torre – UNIVERSITA’ DI BARI

Prime adesioni

Bruno Abati – CDC PARMA

Gabriele Abrotini – RAVENNA

Luigi Albonetti – FAENZA (RAVENNA)

Pietro Albonetti – FAENZA (RAVENNA)

Francesco Allegretta – BARI

Giovanni Altini – segretario Associazione Italia-Cuba – LIVORNO

Mario Amadei – PARMA

Giancarlo Artusi – REGGIO EMILIA

Antonella Baccarini – FAENZA (RAVENNA)

Sauro Bacchi – FAENZA (RAVENNA)

Vladimiro Bacchini – FAENZA (RAVENNA)

Rolando Bagnoli – EMPOLI

Angelo Baracca – CDC FIRENZE

Enzo Barbaro – LA SPEZIA

Vittorio Bardi – FAENZA (RAVENNA)

Carmen Barro – PORDENONE

Maruzza Battaglia – Associazione Lab. Zen 2 PALERMO

Ernestina Bazzi – PARMA

Leo Becheri – PRATO

Daniela Belliti – PISTOIA

Paolo Beltrami – REGGIO EMILIA

Alberto Benedetti – Partito Rifondazione Comunista Collesalvetti (LIVORNO)

Anna Benedetti – FAENZA (RAVENNA)

Laura Bennici – San Casciano – CDC FIRENZE

Angela Bergonzi – CDC PARMA

Ascanio Bernardeschi – Volterra (PISA)

Mirka Bettoli – FAENZA (RAVENNA)

Margherita Biagini – FIRENZE

Rita Biancalani – Forum toscano Movimenti per l’Acqua PRATO

Roberta Bianchi – CDC LUCCA

Fulvia Bilanceri – Sesto Fiorentino FIRENZE

Rosalia Billero – segretaria prov. Partito Rifondazione Comunista PISTOIA

Vincenzo Bisceglie – BARI

Rosalba Bonacchi – CDC PISTOIA

Martino Bonardi – CDC PARMA

Rosalba Boncompagni – CDC VALDARNO FIORENTINO

Andrea Borgna – CDC SIENA

Mauro Bortolani– REGGIO EMILIA

Maria Rosaria Bortolone – Libertà e Giustizia FIRENZE

Patrizia Brancolini – MODENA

Silvano Brandi – GROSSETO

Alberta Bresci CGIL S.I. PISTOIA

Silvia Brunori CDC FIRENZE

Gaetano Bucci – UNIVERSITÀ DEL SALENTO

Alba Bugari – RAVENNA

Andrea Cairone – DAVERIO (VARESE)

Davide Cairone – DAVERIO (VARESE)

Elisa Cairone – DAVERIO (VARESE)

Jessica Calosci – PISTOIA

Raffaella Calvo – Piossasco (TORINO)

Francesco Campani – REGGIO EMILIA

Renata Campani – CDC PARMA

Euro Camporesi – per il CDC FORLIì-CESENA

Vincenzo Cannici – CDC Larciano PISTOIA

Delia Canovi – REGGIO EMILIA

Angelo Maria Cardone – Cortona AREZZO

Thomas Casadei – UNIVERSITA’ MODENA-REGGIO EMILIA

Cesarina Casarini – REGGIO EMILIA

Sergio Caserta – CDC BOLOGNA

Luca Cassanelli – REGGIO EMILIA

Milco Cassani – LUGO

Andrea Cavallini – EMPOLI

Francesco Cecchini – PORDENONE

Bruno Centobelli – CDC VALDARNO FIORENTINO

Bettina Chiadini – RAVENNA

Claudio Chiti – PISTOIA

Angelo Chiuri – CDC PARMA

Denise Ciampi – CDC PISA

Daniele Cipriani – PISTOIA

Giusy Clarke Vanadia – CDC CATANIA

Nicola Colaianni – BARI

Gaetano Colantuono – BARI

Anna Colombini – FAENZA (RAVENNA)

Vincenzo Comito – RAVENNA

Mauro Conti – RAVENNA

Simone Contiero – PISA

Claudio Corassori – REGGIO EMILIA

Vilder Corradi – REGGIO EMILIA

Ombretta Cortesi – BAGNACAVALLO

Williamo Costa – REGGIO EMILIA

Maria Pia Covre – PORDENONE

Gianfranco Cozzi – PINZANO AL TAGLIAMENTO (PORDENONE)

Vincenzo Cristallo – L’AQUILA

Stefano Cristofori – Partito Rifondazione Comunista TRENTO

Rosanna Crocini – Forum toscano Movimenti per l’Acqua PISTOIA

Roberto Daghini – segr. com. Partiro Rifondazione Comunista Serravalle P/se PISTOIA

Salvatore d’Amelio – EMPOLI

Mauro Dazzi – CDC Parma

Aurelio De Angelis – BARI

Vincenzo De Angelis – BARI

Flora De Carlo – REGGIO EMILIA

Rosanna De Robertis – BARI

Eleonora De Musso – FIRENZE

Maurizio De Stefano – CDC NAPOLI

Rosella De Troia – CDC RIMINI

Lina De Virgilio – BARI

Maria Luisa Di Fabio – PORDENONE

Roberto Di Loreto – FIRENZE

Francesco Di Matteo – BOLOGNA

Elena Drovandi – Quarrata PISTOIA

Marco Drovandi – Quarrata PISTOIA

Flavio D’Ulivo – PISTOIA

Angelo Emiliani – FAENZA (RAVENNA)

Gabriella Falco – EMPOLI

Franco Fantozzi – CDC PIANA DI LUCCA

Francesco Fantuzzi – REGGIO EMILIA

Francesco Farina, Libertà e giustizia – FIRENZE

Nadia Fardin – Scorzè (VENEZIA)

Erno Ferri – REGGIO EMILIA

Antonella Festa – REGGIO EMILIA

Daniela Fornaciari – REGGIO EMILIA

Rossella Francavilla – REGGIO EMILIA

Michele Frascarelli – BOLOGNA

Gianni Ferdani – Associazione Progetto Pontedera (PISA)

Frank Ferlisi – PALERMO

Giovanni Ferraro – CDC PISA

Maria Dora Ferretti – MATERA

Barbara Fois – Liberacittadinanza CAGLIARI

Maria Pia Fontana – CDC ACIREALE

Antonella Forlenza – MATERA

Benedetto Franceschi, NAPOLI

Severino Galante – PADOVA

Maria Cristina Gemmi

Raffaele Garibodi – Associazione Officina

Rino Gennari – ALFONSINE

Paolo Gheri, San Casciano – CDC FIRENZE

Simona Ghinassi – segretaria Sinistra Italiana LIVORNO

Fanio Giannetto – Liberacittadinanza ROMA

Ferdinando Gradella – CDC PARMA

Carmela Guarnieri – BARI

Giacomo Guelfi – AREZZO

Tonia Guerra – BARI

Marinella Isacco – RAVENNA

Carmela Lapadula – MATERA

Isabella Lanave – BARI

Sabrina Lazzerini – CDC PESCIA (PISTOIA)

Maria Luisa Liberatore– REGGIO EMILIA

Sergio Loi – VILLANOVA TRUSCHEDU (ORISTANO)

Maria Longo – CDC BOLOGNA

Stefano Lugli – MODENA

Alberta Lusuardi – REGGIO EMILIA

Caterina Lusuardi – REGGIO EMILIA

Stefano Kegljevic – RAVENNA

Murteza Keyhan – BARI

Giuliano Maglieri – MONSUMMANO TERME (PISTOIA)

Giacinta Manfredi – CDC PARMA

Angela Manna – RAVENNA

Marina Mannucci – RAVENNA

Laura Marcheselli, per Assopacepalestina – FIRENZE

Lina Marchini – CDC PARMA

Samuela Marconcini – presidente GEES (Gruppo Empolese Emisfero Sud) – EMPOLI

Daniele Marella – segretario Partito Rifondazione Comunista – PONTEDERA (PISA)

Marcello Mariella – FOGGIA

Angela Marino – Cons. Comunale ACIREALE

Silvano Martini – FAENZA

Antonio Marotta- Partito Rifondazione Comunista PALERMO

Marco Marucco – CDC PARMA

Isabella Marzi – Casciana Terme Lari PISA

Alberto Marzucchi – CDC PARMA

Loretta Masotti – RAVENNA

Emilio Mastrorocco – CDC BARI

Marzenka Matas, per il Circolo Libertà e Giustizia FIRENZE

Maria Assunta Matteucci – FAENZA (RAVENNA)

Mauro Matteucci – PISTOIA

Gianluigi Melandri – BAGNACAVALLO

Massimo Menconi – Partito Rifondazione Comunista MASSA CARRARA

Rossella Michelotti Forum Toscano Movimenti per l’Acqua CAVRIGLIA (AREZZO)

Angela Migliaro – PISTOIA

Daniela Mingozzi – RAVENNA

Fulvia Missiroli – RAVENNA

Paola Modesti – Liberacittadinanza MILANO

Siliano Mollitti – FIRENZE

Guido Mondini – FOGNANO BRISIGHELLA (RAVENNA)

Tamara Morandini – Pontassieve – CDC FIRENZE

Luca Mori – CDC PRATO

Angelo Morini – RAVENNA

Gianfranco Morini – Forum Toscano Movimenti per l’Acqua AREZZO

Ivan Morini – RAVENNA

Karin Munck – CDC PARMA

Carmelo Musumeci – red. TDM/CittadinanzaAttiva – ACIREALE (CATANIA)

Laura Nesti – Quarrata PISTOIA

Cinzia Niccolai – Carovana per la Costituzione FIRENZE

Roberta Nicoletti – LUCCA

Piera Nobili – RAVENNA

Riccardo Novaga – FAENZA (RAVENNA)

Paolo Novari – CDC PARMA

Pierino Nasuti – REGGIO EMILIA

Ida Nocentini – Cortona AREZZO

Aurora Onor – Casciana Terme Lari (PISA)

Antonio Ortolani Comitato Acqua Bene Comune Reggello FIRENZE

Edoardo Ottaviano – a nome del Circolo di Possibile PISTOIA

Pier Giorgio Pacini – Quarrata PISTOIA

Carla Padovan – PORDENONE

Silvia Panini – REGGIO EMILIA

Giorgio Pannocchia – CDC PISA

Valtiero Pasi – FAENZA (RAVENNA)

Fabio Pasi – RUSSI

Roberto Passini – CDC FIRENZE

Rosario Patanè – CDC ACIREALE (CATANIA)

Renata Patricelli – RAVENNA

Rosanna Patrizi – CDC PARMA

Rossano Pazzagli – VAL DI CORNIA

Vania Pederzoli – Novi di Modena, CDC MODENA

Annalisa Pellini – REGGIO EMILIA

Francesco Pertegato – ARGENTA

Rosangela Pesenti – BERGAMO

Stefano Petroni – CDC PISA

Fernando Giovanni Piccinelli – CERVIA

Anna Maria Piccinini Manetti, Libertà e giustizia – FIRENZE

Antonio Piglionica – CDC BARI

Nicoletta Pirotta – COMO

Roberto Preve – TORINO

Silvia Prodi – REGGIO EMILIA

Angela Proietto – CDC PARMA

Carlo Prudente – FAENZA (RAVENNA)

Cristina Quintavalla – CDC PARMA

Leonello Rabatti – Associazione Peter Russel – Castelfranco-Piandiscò AREZZO

Luca Raiteri – CDC FIRENZE

Angela Rambelli – FAENZA (RAVENNA)

Elena Rampello – CDC PARMA

Elisa Renda – RAVENNA

Francesco Renda – segretario Partito Rifondazione Comunista LIVORNO

Wilma Ricci – CDC PARMA

Gianfranco Riccò – REGGIO EMILIA

Annamaria Rigato – PADOVA

Massimilla Rinaldi – REGGIO EMILIA

Rossella Rispoli – Liberacittadinanza AREZZO

Roberta Roberti – CDC PARMA

Stefano Roggero – REGGIO EMILIA

Francesca Rossitto – PORDENONE

Giancarlo Ruggieri REGGIO EMILIA

Carla Russo – Sinistra Italiana LIVORNO

Armando Sacchetti – REGGIO EMILIA

Ornella Sacchi – REGGIO EMILIA

Renato Sala – REGGIO EMILIA

Silvia Sani – EMPOLI

Federica Santoro – CDC PISTOIA

Michele Santoro – FIRENZE

Deanna Sardi – CDC FIRENZE

Lorenzina Sasso – PISTOIA

Raniero Sbarzaglia – FAENZA (RAVENNA)

Maurizio Sbrana – Liberacittadinanza LUCCA

Rita Scapinelli – segretaria Partito Rifondazione Comunista MANTOVA

Tania Scardigli – CDC EMPOLI

Cesare Schieppati – REGGIO EMILIA

Giacomo Signorini – PISTOIA

Anna Silvia – Liberacittadinanza ROMA

Lorenzo Simonazzi – REGGIO EMILIA

Anna Soldani – FIRENZE

Sergio Staderini – CDC VALDARNO FIORENTINO

Giulia Stanghini – AREZZO

Oronzo Stoppa – CDC BARI

Claudio Suprani – RAVENNA

Tiberio Tanzini – CDC EMPOLI

Sandro Targetti – FIRENZE

Gianni Tasseli – REGGIO EMILIA

Fausto Tenti – AREZZO

Cinzia Tesei – CERVIA

Trudy Tobler – VARESE

Gianfranco Tomassini, Rete Antirazzista -FIRENZE

Giusy Torrisi – CDC ACIREALE

Cristina Toscano – PORDENONE

Giulio Toscano . CDC ACIREALE

Gianni Tramonti – RAVENNA

Vincenzo Tronconi BRISIGHELLA (RAVENNA)

Giulia Turrini – REGGIO EMILIA

Paola Varesi – PARMA

Maria Marga Venturi – REGGIO EMILIA

Mariarosaria Venturi – SOLAROLO (RAVENNA)

Antonio Vermigli – Quarrata PISTOIA

Antonio Villani – S.SEVERO (FOGGIA)

Paolo Vinella – BARI

Alviero Viselli – FAENZA (RAVENNA)

Stefano Volante – MILANO

Mirco Zanaboni – FIRENZE

Emilio Zecca – CDC MILANO

Mario Zini – VARESE

Patrizia Zini – DAVERIO (VARESE)

Associazioni :

ANPI Sezione di Volterra (PISA)

ASSOCIAZIONE PROGETTO PONTEDERA – PONTEDERA (PISA)

AZIONE CIVILE – INGROIA – BARI

Comitato per la difesa della Costituzione EMPOLESE VAL D’ELSA

LIBERACITTADINANZA nazionale pres. Maria Ricciardi Giannoni

LIBERACITTADINANZA sezione ACIREALE (CATANIA)

LIBERACITTADINANZA sezione PARMA

LIBERACITTADINANZA sezione ROMA

LIBERTA’ E GIUSTIZIA nazionale

POPULUS, libera associazione – FOGGIA

VOX ITALIA Circolo PARMA pres. Alfredo Ruffino