Questa sera alle ore 18 la Torre dell’orologio di Piazza Tarlati verrà illuminata di rosa come gesto simbolico di lotta contro il tumore al seno lanciata dalla onlus Airc. Il Comune di Bibbiena ha aderito alla campagna promossa da Airc e Anci per cercare di sostenere la ricerca contro questa neoplasia che ogni anno colpisce una donna su 9.

Abbiamo raggiunto la Dottoressa Cornelia Laino Mori Presidente del Comitato toscano dell’Airc la quale ci ha spiegato l’importanza di questi gesti e quindi il sostegno alla ricerca scientifica di qualità: “La campagna inizia oggi ma sarà operativa per tutto il mese di ottobre.

I gesti come quello a cui partecipa generosamente anche il Comune di Bibbiena sono fondamentali per un motivo: la ricerca ha bisogno di essere sostenuta. Grazie a questa abbiamo raggiunto a livello nazionale risultati importanti poiché dall’81 all’87% delle donne dopo cinque anni dalla diagnosi di tumore al seno riescono a venire fuori dal tunnel. Ma a noi non basta assolutamente, vogliamo al il restante 13% che rappresentiamo con il nastro rosa spezzato.

Vogliamo e dobbiamo trovare una cura efficace anche per il restante 13% delle donne colpite e possiamo farlo solo sostenendo di continuo la ricerca. Airc ha investito 42 milioni di euro grazie a queste campagne che facciamo a più riprese durante l’anno. Sosteniamo la migliore ricerca con 537 progetti attivi. Per la Toscana in particolare abbiamo investito 4 milioni e 100 mila euro per 28 progetti di qualità. Ringrazio da parte di tutto il comitato il sindaco e gli amministratori del Comune di Bibbiena per la loro vicinanza”.