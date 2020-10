La vigilia di Arezzo Perugia e gli ultimi colpi del mercato amaranto

Siamo alla vigilia del derby quello contro il Perugia, il più atteso dai tifosi tra tutti i derby.

Le porte del comunale riaprono proprio in occasione del derby dopo la lunga chiusura e l’accesso sarà per soli 1.000 tifosi. La prevendita on line non ha chiamato a raccolta molte persone ed ancora siamo lontani dal “tutto esaurito”.

L’Arezzo arriva al derby dopo la sconfitta subita ai danni del Feralpisalò nella prima di campionato disputata domenica scorsa mentre il Perugia viene dal pareggio casalingo per 2 a 2 contro il Fano. Anche se siamo alla seconda di campionato con l’Arezzo in aperto cantiere, il mercato ancora aperto, la partita può già dare indicazioni importanti.

Il mercato ha portato in amaranto oltre al bomber Massimiliano Pesenti che si posizionerà al centro dell’attacco della squadra guidata da mister Potenza, Bonaccorsi, Loliva e Davide Merola in prestito dall’Empoli.

I convocati di Mister Potenza per la partita di domani vedono convocato anche Pesenti:

Loliva, Tarolli, Sussi, Zuppel, Sane, Cutolo, Belloni, Pesenti, Piu, Picchi, Bortoletti, Foglia, Males, Raja, Maggioni, Mosti, Cipolletta, Bonaccorsi, Baldan, Luciani, Borghini, Nader, Gilli, Sportelli.

L’inizio del derby é previsto per le ore 20,45 gli ingressi allo stadio saranno consentiti nel rispetto della normativa vigente protocollo covid-19.

La direzione del derby è stata affidata a Luca Zufferli di Udine.

Paolo Nocentini

Campionato Serie C 2020/2021 Girone B



2 Giornata



Sabato 3 ottobre 2020

Matelica – Feralpisalò 3 – 1

Domenica 4 ottobre 2020

Fano – Padova 1 – 1

Cesena – Triestina 0 – 2

Modena – Vis Pesaro 3 – 1

Sud Tirol – Fermana 3 – 0

Imolese – Virtus Verona 1 – 1

Legnago – Ravenna 1 – 0

Mantova 1911 – Carpi 1 – 2

Sambenedettese – Gubbio 2 – 1



Lunedì 5 ottobre 2020

Arezzo – Perugia





Classifica