La XV edizione della Stagione Concertistica Internazionale prosegue il 9 ottobre a Casa Bruschi con il concerto del fagottista Andrea Cellacchi

Arezzo, 7 ottobre 2020 – Venerdì 9 ottobre alle ore 21,15 la Fondazione Ivan Bruschi, amministrata da UBI Banca, propone, in collaborazione con l’Associazione Musicisti Aretini, un nuovo appuntamento con la Stagione Concertistica Internazionale: il concerto del fagottista Andrea Cellacchi.

“Andrea Cellacchi è un giovane talento italiano, recente vincitore del 68° ARD International Music Competition di Monaco di Baviera e primo fagotto dell’Orchestra Nazionale della RAI” – commenta il Maestro Roberto Pasquini, direttore artistico della Stagione. – “Accompagnato al pianoforte da Francesco Granata, venerdì nel suggestivo salone di Casa Bruschi proporrà una serata particolarmente originale esibendosi con musiche di Dutilleux, Schumann e Piazzolla.”

La Stagione, giunta quest’anno alla XV edizione e dedicata al Centenario della nascita di Ivan Bruschi, continuerà il 16 ottobre con Scipione Sangiovanni, pianista pugliese vincitore nel 2019 del Concorso Internazionale “Top of the world” in Norvegia e il 28 ottobre con il clarinettista Kevin Spagnolo, vincitore del “Concorso Internazionale di Ginevra” nel 2018 e musicista affermato nel panorama mondiale, per concludersi il 6 novembre con una serata interamente dedicata al genio di Antonio Vivaldi, con i 6 Concerti op. 10 per flauto e archi interpretati dal flautista Roberto Pasquini e dall’Ensemble “Sezione Aurea” su strumenti originali.

Il costo del biglietto della serata, comprendente la visita al Museo Bruschi, è di 10 euro.

Considerato il numero limitato di posti, si consiglia la prenotazione, telefonando allo 0575 354126.