L’Accademia Britannica di Arezzo apre il nuovo anno didattico

La storica scuola di inglese ha fissato per lunedì 5 ottobre la data della ripartenza di corsi e iniziative Il programma prevede lezioni in aula o videoconferenza per allievi di ogni età, dai bambini agli adulti

AREZZO – L’inglese per tutti: l’Accademia Britannica – IH Arezzo apre il nuovo anno di corsi. La data della ripartenza è fissata per lunedì 5 ottobre quando la storica scuola, attiva in città da oltre quarant’anni, tornerà ad ospitare i propri allievi per le diverse attività di insegnamento della lingua con una riorganizzazione tra lezioni in aula nei locali nel centro di Arezzo e lezioni in videoconferenza. La novità del nuovo anno, infatti, è rappresentata dalla possibilità di scelta tra un percorso di apprendimento on-line, dando seguito ad una forma di didattica virtuale che è stata attuata con successo negli ultimi mesi, o la tradizionale didattica in presenza

Il programma dei corsi di gruppo dell’Accademia Britannica – IH Arezzo si svilupperà attraverso trenta settimane di incontri fino a maggio e, per gli appuntamenti in aula, sarà previsto un massimo di otto partecipanti in contemporanea come forma di prevenzione dal contagio da Covid19. Le lezioni, tenute da docenti qualificati e costantemente aggiornati, saranno organizzate con una suddivisione degli allievi in relazione all’età e al livello, con una didattica che spazierà dalle proposte ludiche per bambini delle scuole materne e primarie fino ad una preparazione specifica per gli esami Cambridge English rivolta a ragazzi e adulti.

L’insegnamento sarà arricchito da iniziative ideate esclusivamente per una fruizione on-line in videoconferenza tra cui spicca il nuovo “21st century teens” rivolto a ragazzi delle medie e delle superiori che si svilupperà attraverso cinque incontri e che, in lingua inglese, proporrà una formazione su competenze e abilità utili per i lavori del futuro. Due ulteriori cicli di incontri digitali saranno il “CLIL is cool!” per bambini (dove saranno proposti giochi e approfondimenti sulle diverse materie scolastiche) e il “Conversation club” per adulti (dove sarà possibile vivere un dialogo di gruppo su più temi con una docente di inglese). Per ottenere ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente la scuola allo 0575/21.366. «L’attuale periodo storico – commenta Patricia Clay, direttrice di Accademia Britannica – IH Arezzo, – ha richiesto una riorganizzazione delle nostre attività all’insegna della flessibilità, strutturando un maggior numero di corsi con una riduzione dei partecipanti e prevedendo la possibilità di scelta tra le lezioni dal vivo e le lezioni on-line che abbiamo testato con successo negli ultimi mesi. Il nostro obiettivo, infatti, sarà di dar seguito all’apprendimento, al perfezionamento e alla formazione nell’inglese per tutte le età, garantendo un insegnamento di qualità nella piena sicurezza dei nostri allievi e nel rispetto delle esigenze di ogni famiglia».