L’Arezzo resiste solo un tempo, Monachello fa felice il Modena (0-1)

AREZZO (3-5-2): Sala; Borghini, Cherubin, Baldan; Luciani, Bortoletti, Arini, Benucci; Belloni, Cutolo, Pesenti. All. Camplone

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Bearzotti, Zaro, Pergreffi, Varutti; Davì, Gerli, Castiglia; Tulissi; Monachello, Scappini. All. Mignani

Marcatori: 3′ st. Monachello

Ancora una sconfitta casalinga contro i gialloblu del Modena. L’Arezzo visto nel primo tempo è stata una buona squadra attenta pronta proporre gioco. Probabilmente il miglior Arezzo visto in questo campionato ma che purtroppo va a sbattere con dei limiti che tendono oggi ad essere strutturali per questa squadra. Il primo è quello offensivo, la squadra produce poco e raramente riesce a rendersi pericolosa, e se non segni il gioco del calcio non ti fa andare avanti. Il secondo è la concentrazione che oggi almeno per un tempo c’è stata ma che nel secondo è emersa nuovamente procurando pericoli che poi sono fatali nell’economia totale della partita.

Il Modena nel secondo tempo è stato molto più incisivo aiutato vuoi dal vantaggio arrivato dopo soli tre minuti. La squadra amaranto si è resa pericolosa solo a fine gara troppo poco per recuperare lo svantaggio contro una squadra come il Modena.

Adesso restano gli scontri diretti e solo da quelli l’Arezzo può tirarsi fuori da questa situazione.

LA PARTITA

Arezzo che scende in campo con il 3-5-2- con la novità di Belloni in mezzo al campo al posto di Di Paolantonio, mentre Arini è l’uomo che deve dettare i tempi della squadra. Nella prima parte della partita le due squadre si studiano senza però creare azioni degne di nota.

La prima occasione al 15′ della partita è per l’Arezzo, Benucci ben servito da Cutolo calcia sopra la traversa da buona posizione. Ancora Arezzo quattro minuti dopo, questa volta è Luciani a calciare senza trovare la porta. E’ l’Arezzo che fa la partita con possesso palla e ripartente veloci che però non vengono sfruttate al meglio dai giocatori amaranto. Al 40′ ancora Arezzo con Bortoletti deviata in angolo.

Si chiude la prima frazione di gara con la squadra amaranto che ha disputato il suo miglior tempo di tutta la stagione annullando il Modena.

Modena in vantaggio. Al 3′ del secondo tempo il Modena va in vantaggio con Monachello che servito da Varutti viene messo nelle condizioni di entrare in area di rigore dalla sinistra dove è troppo facile superare Sala mettendo la palla nell’angolo.

Il Modena nel secondo tempo ha una determinazione maggiore e prende prende in mano il gioco, al 16′ ancora pericolosi i gialloblu con un tiro dal limite di Gerli respinto di pugno da Sala. Entra Cerci al 22′ al posto di Cherubin e subito dopo è il Modena ancora con Monachello che dal limite manda la palla fuori di un soffio.

L’Arezzo va vicino al pareggio al 37′ quando Arini colpisce al volo una palla messa in area dalla sinistra alzando sopra la traversa. Tre minuti dopo è Cerci a provare il tiro ma è ben piazzato Gagno che blocco la palla con tranquillità. Al 42′ infortunio per Pesenti che si fa male al ginocchio e viene sostituito da Zuppel.

All’ultimo minuto in pieno recupero occasione per il pareggio punizione dalla sinistra palla nella mischia in area piccola buttata fuori e dal limite il pallone viene spedito fuori. E’ l’ultimo sussulto prima del fischio finale.

di Paolo Nocentini

Il Tabellino

AREZZO – MODENA 0 – 1 (Primo tempo 0 – 0)

AREZZO (3-5-2): 1 Sala; 5 Borghini, 33 Cherubin (22′ st. 11 Cerci), 3 Baldan; 16 Luciani, 20 Bortoletti, 34 Arini, 21 Benucci; 7 Belloni, 10 Cutolo (43′ st. 25 Sussi), 9 Pesenti (43′ st. 32 Zuppel). A disposizione: 22 Loliva, 6 Soumah, 8 Foglia, 14 Aly, 15 Maggioni, 17 Di Nardo, 27 Merola, 30 Gagliardotto, 31 Di Paolantonio. All. Andrea Camplone

MODENA (4-3-1-2): 24 Gagno; 17 Bearzotti (47′ st. 15 Milesi), 19 Zaro, 4 Pergreffi, 23 Varutti; 20 Davì, 16 Gerli, 8 Castiglia (1′ st. 28 Prezioso); 7 Tulissi; 29 Monachello (30′ st. 21 Mutoni), 9 Scappini (36′ st. 11 Spagnoli). A disposizione: 22 Chiossi, 1 Narciso, 3 Mignanelli, 5 Ingegneri, 10 Diogo, 13 Laurenti, 14 Stefanelli, 27 Costantino. All. Michele Mignani

Arbitro: Claudio Panettella di Gallarate

Assistenti: Maicol Ferrari di Rovereto, Egidio Marchetti di Trento

Quarto ufficiale: Luca Angelucci di Foligno

Note:

Ammoniti: 30′ st. Belloni

Recupero: pt. 1′, st. 5′

Campionato serie C 2020/2021

15^ giornata

Sabato 12 dicembre 2020

Imolese – Vis Pesaro 1 – 2

Domenica 13 dicembre 2020

Arezzo – Modena

Fano – Feralpisalò 1 – 1

Carpi – Gubbio 2- 2

Fermana – Ravenna 2 – 1

Perugia – Virtus Verona 2 – 2

Sudtirol – Legnago 1 – 0

Mantova – Cesena 0 – 2

Sambenedettese – Matelica 1 – 0

Padova – Triestina

