L’Arezzo torna in campo contro la Sambenedettese

Domani pomeriggio alle ore 15 l’Arezzo torna in campo per affrontare la Sambenedettese nel recupero della decima giornata di campionato. Sabato scorso il primo successo in campionato conquistato sul campo dell’Imolese, reti di Belloni e Cutolo, hanno riportato il sereno in casa amaranto.

La conferenza stampa

Come raccontato da Mister Camplone oggi in conferenza stampa le vittorie aiutano a lavorare con più serenità oltre che a migliorare la classifica.

Alla squadra amaranto servono i punti e necessita di confermare la prestazione di sabato dando seguito alle buone cose viste nella trasferta di Imola.

Tra i convocati torna Cherubin ma con molta probabilità Camplone si affiderà alla difesa scesa in campo sabato scorso. Assente Cerci che sta seguendo una preparazione personale per recuperare una condizione ottimale.

La Sambenedettese squadra con ottime individualità sarà un bel banco di prova per la squadra amaranto.

L’inizio della partita alle ore 15 il direttore di gara sarà Matteo Gualtieri di Asti gli assistenti Giuseppe Trischitta di Messina, Emilio Micalizzi di Palermo, Ermanno Feliciani di Teramo.