Lascia in negozio le scarpe vecchie e va via con le nuove, denunciato

I militari della Stazione di Terranuova Bracciolini hanno denunciato per furto un pregiudicato italiano.

L’uomo, poco prima dell’attuale emergenza per il Coronavirus, presso un noto negozio di articoli sportivi e dopo aver preso una scatola di scarpe sportive da uno scaffale, si era recato in un camerino ed aveva sostituito le proprie scarpe con quelle contenute all’interno della scatola per poi allontanarsi come se nulla fosse accaduto.

Analizzando le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza dell’esercizio pubblico, i Carabinieri sono riusciti a risalire alla sua identità e lo hanno denunciato all’autorità giudiziaria.