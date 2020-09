L’assessore Tanti “racconta” il programma elettorale in tre audio scaricabili da Facebook

L’assessore “racconta” il programma elettorale. Un modo perché i non vedenti, gli ipovedenti e tutti coloro, che non possono soffermarsi a leggere, possano conoscere le cose fatte e quelle da fare.

I tre audio saranno pubblicati sulla pagina Facebook dell’assessore Tanti che ha personalmente “dato” voce al programma del sindaco Ghinelli e a quello della lista “Ora Ghinelli 20 25”.

“È una idea che abbiamo avuto alcune settimane fa insieme al sindaco e così ho predisposto tre audio da circa 15 minuti ciascuno. 45 minuti per ripercorrere i nostri 5 anni e raccontare ciò che vorremmo fare nei prossimi 5. È un modo per dimostrare come Arezzo per noi debba, ma soprattutto possa, essere la città dei diritti e delle pari opportunità” – conclude Lucia Tanti.