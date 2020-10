Lavori di asfaltatura a Pierle

Il sindaco di Cortona: "L'intervento in corso di svolgimento a Pierle risponde a un’esigenza molto avvertita dagli abitanti. L’attuale amministrazione ha deciso di investire risorse in una frazione che da decenni attendeva questi lavori».

L’amministrazione comunale di Cortona ha deciso di destinare una parte delle risorse economiche riservate alle asfaltature alla frazione di Pierle. Gli interventi, già iniziati, prevedono il completo rifacimento dell’asfalto nella via principale del paese, quella, cioè, che passa dentro il borgo antico e costeggia il perimetro murario della rocca. Altri lavori di bitumatura, ormai quasi completati, riguardano invece la prosecuzione dello stesso tratto di strada, in uscita dal centro abitato.

«Il comune di Cortona – precisa il sindaco, con delega ai lavori pubblici, Luciano Meoni – conferma il suo bilancio sano e virtuoso, che permette, anche in questo periodo difficile di emergenza sanitaria, di destinare adeguate risorse nei lavori pubblici.

Nello specifico, l’intervento in corso di svolgimento a Pierle risponde a un’esigenza molto avvertita dagli abitanti. L’attuale amministrazione ha deciso di investire risorse in una frazione che da decenni attendeva questi lavori».

Meoni segnala che il tema della manutenzione è assai importante poiché solo con un intervento mirato nel tempo si possono assicurare una sicurezza e un decoro adeguati delle strade e dei servizi.

«Abbiamo una rete di strade molto estesa – afferma il primo cittadino – ed è necessario dare continuità all’attività manutentiva nel tempo, senza interruzioni, in modo che ci sia un costante lavoro di sistemazione delle strade che, inevitabilmente, il traffico e gli agenti atmosferici fanno deperire.

Per quanto ci riguarda – conclude Meoni – daremo ancora più spazio all’ascolto degli abitanti, in modo da avere, tramite loro, le indicazioni delle strade per le quali è richiesta una manutenzione urgente. Questo ci permette da un lato di essere più vicini alle indicazioni dei cittadini, dall’altra di programmare i singoli interventi in maniera più efficace».