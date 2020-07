Lavori in corso: per la rotatoria e il prolungamento della tangenziale, chiude lunedì un tratto di via Buonconte da Montefeltro

Via Calamandrei: nel tratto interessato dai lavori confermato il senso unico verso Chiani

Allo scopo di completare la rotatoria che dovrà regolamentare la nuova intersezione tra via Buonconte da Montefeltro e il prolungamento della tangenziale urbana, lunedì 27 luglio verrà chiusa al traffico via Buonconte da Montefeltro nel tratto che va da via Fontebranda allo stradone di Cà de Ciò. Al termine dei lavori, previsto per le 21, il tratto verrà riaperto a doppio senso di marcia e, una volta completati i sopralluoghi, sarà concesso il via libera alla nuova viabilità. In virtù di tale provvedimento via Buonconte da Montefeltro nel tratto suddetto diventa strada senza uscita con divieto di transito a eccezione dei residenti. I veicoli invece che dalla Catona vanno verso Tregozzano dovranno svoltare in via Fontebranda e quelli che da Tregozzano si dirigono ad Arezzo dovranno svoltare nello stradone di Cà di Ciò.

Proseguono anche i lavori di manutenzione straordinaria e asfaltatura di via Calamandrei: fino a sabato 8 agosto resta il senso unico provvisorio, 24 ore su 24, nel tratto compreso fra l’intersezione con via Pastore e il semaforo che incrocia via Chiari.