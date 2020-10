Sono in corso opere di urbanizzazione in via Romana che comporteranno fino a venerdì 27 novembre il divieto di transito pedonale nel tratto di marciapiede in destra, andando verso il centro, all’altezza dei civici 127 – 129/11.

Nella zona interessata dai lavori si registrerà anche un restringimento della carreggiata. 24 ore su 24.