Lavori per prolungamento tangenziale, manutenzione e riqualificazione urbana

Proseguono i lavori per l’intervento di prolungamento della tangenziale nel tratto individuato dalle intersezioni con la SR. 71 Umbro-Casentinese e la SP. 44 della Catona

Da lunedì 31 agosto a domenica 6 settembre, divieto di transito veicolare in viale Santa Margherita, nel tratto che va dall’intersezione con la rotatoria con la S.R. 71 Umbro Casentinese/viale Turati e l’intersezione con la strada che conduce alla sede del Gruppo Carabinieri Forestali di Arezzo, con orario h24.

Negli stessi giorni, viale Santa Margherita nel tratto che va dall’intersezione tra via V. Fossombroni e la rotatoria con la S.R. 71 Umbro Casentines/viale Turati diventa strada senza uscita con divieto di transito (escluso per i residenti e per il raggiungimento delle attività commerciali sanitarie e amministrative).

I veicoli provenienti dalla S.R. 71 Umbro Casentinese che vorranno raggiungere il centro città lo potranno fare percorrendo il nuovo tratto di viabilità di prolungamento tangenziale che dalla S.R. 71 Umbro Casentinese collega via Buonconte da Montefeltro oppure imboccare e percorrere viale Turati fino alla rotatoria della multisala e proseguire in via Sette Ponti con direttrice Arezzo – centro città.

Interventi di riqualificazione urbana e manutenzione straordinaria tramite asfaltatura

Da lunedì 31 agosto a sabato 19 settembre, senso unico provvisorio di circolazione in via Romana con direttrice centro città → periferia, nel tratto che va dall’intersezione con viale Dante e la rotatoria con la S.S. 73 Senese Aretina in loc. Il Bivio, con orario h24.

Negli stessi giorni, in ambo i lati del tratto di via Romana interessato dai lavori, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli.

I veicoli provenienti dalla S.R. 71 Umbro Casentinese Romagnola e dalla S.S. 73 Senese Aretina con direttrice centro città, giunti all’intersezione con la rotatoria in loc. Il Bivio, dovranno proseguire sulla S.S. 73 Senese Aretina fino all’intersezione con viale F.lli Rosselli, svoltare e proseguire su quest’ultima fino a raggiungere gli svincoli per le varie destinazioni.

Al via l’intervento di riqualificazione urbanistica delle aree antistanti il parco del Foro Boario

Da lunedì 31 agosto a domenica 18 ottobre, divieto di transito a tutti i veicoli per l’accesso dell’area parcheggio a fondo naturale posta in via dal Borro fronte civico n. 15, con orario continuato h24.

Negli stessi giorni e con orario 8-18 (esclusi festivi), nel tratto di viabilità interessato, senso unico alternato di circolazione.