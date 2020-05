Lavori pubblici a Cortona: interventi sulle strade e riqualificazione della pineta di Sant’Egidio

Continua la serie di lavori pubblici secondo il piano delle opere predisposto dall’amministrazione comunale di Cortona.

Dopo il superamento della fase più restrittiva dell’emergenza sanitaria, gli incaricati sono intervenuti per il rifacimento integrale della segnaletica orizzontale su alcune delle principali strade del territorio.

Gli interventi sono stati concentrati, soprattutto, nel centro abitato di Mercatale, e hanno raccolto una serie di richieste formulate, a suo tempo, dagli abitanti della zona.

«Era necessario provvedere sia per migliorare il decoro urbano – ha precisato il sindaco Luciano Meoni – sia per motivi di sicurezza. Le vecchie strisce segnaletiche erano quasi scomparse e la nostra amministrazione non ha perso tempo per ripristinarle. E’ un grosso impegno in termini economici e organizzativi, ma è anche uno dei passaggi necessari per rendere più sicuri e decorosi i nostri centri urbani. Ringrazio i cittadini per la pazienza che dimostrano nell’affrontare i piccoli disagi che questi lavori comportano. Sono tanti piccoli lavori che, come i tasselli di un mosaico, vanno a comporre una rete viaria e pedonale di qualità come Cortona merita di avere».

Meoni segnala anche un altro degli interventi che inizierà nei prossimi giorni. «Mi preme, inoltre, rilevare che stanno per iniziare le opere di riqualificazione della pineta di Sant’Egidio, che, opportunamente attrezzata, fungerà come luogo attrattivo per il turismo all’aperto e per lo svolgimento di tutte quelle attività ricreative per i turisti e per i cittadini cortonesi.