Lavori pubblici nel comune di Talla, la sindaca Eleonora Ducci fa il punto tra gli interventi già realizzati e quelli in programma

Diversi gli interventi conclusi nel territorio di Talla che tuttavia nelle prossime settimane vedrà l’inizio di nuovi cantieri, con lavori di manutenzione, riqualificazione e messa in sicurezza.

“Abbiamo approvato il progetto esecutivo per la ristrutturazione e l’adeguamento delle ex scuole elementari che prevede la realizzazione di un polo socio sanitario, ambulatorio e centro prelievi, al piano terra ha spiegato la Ducci – abbiamo inoltre approvato un altro progetto esecutivo per il recupero e la manutenzione straordinaria dei cimiteri delle frazioni di Capraia, Pieve Pontenano e Pontenano. Entrambi gli interventi sono interamente finanziati dal contributo per i piccoli comuni della Regione Toscana ed i lavori dovranno terminare entro il mese di ottobre. Abbiamo affidato i lavori di asfaltatura di alcuni tratti della strada di Bicciano e della strada del Quercetino con un finanziamento della Regione e un cofinanziato del comune”.

La sindaca ha inoltre annunciato il via al cantiere per l’impianto di videosorveglianza, e i lavori di riqualificazione e sostituzione dei corpi luce della frazione di Pontenano, con il rifacimento dell’impianto di pubblica illuminazione di Cerreto. L’intervento è stato finanziato con le risorse statali per efficientamento energetico. “Sono in dirittura d’arrivo i lavori di riqualificazione del Centro Commerciale Naturale di Talla – ha aggiunto – credo che questi siano risultati importanti per il nostro piccolo comune, soprattutto in termini di capacità progettuali per cui devo ringraziare in particolare il nostro ufficio tecnico.

Consapevoli che molte ancora sono le cose da fare è bene sapere che amministratori e uffici lavorano a ritmi serrati, dandosi delle priorità che sono legate alle scadenze di finanziamenti e rendicontazioni, oltre che alle necessità del territorio”.